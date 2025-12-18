¿Por qué se retrasaron los cuartos de final de la Copa Carabao del Arsenal?

El Arsenal estará en el sorteo de semifinales de la Copa Carabao del miércoles por la noche, pero no porque los Gunners se hayan ganado su lugar entre los últimos cuatro de la competencia.

Será una situación de uno u otro cuando su número de bola salga del bote, un número compartido con el oponente de cuartos de final, Crystal Palace.

Esta era la semana en la que estaban programados los cuartos de final: el Arsenal se enfrentaría al Palace el martes. Sin embargo, la eliminatoria se pospuso hasta la semana siguiente. Dos días antes de Navidad, los equipos de ambas orillas del Támesis se enfrentarán en el Emirates Stadium.

La razón es relativamente sencilla: es consecuencia de la congestión de horarios.

El Crystal Palace, que venció al Manchester City en la FA Cup de la temporada pasada y al Liverpool en los penaltis en la Community Shield de esta temporada, no pudo jugar razonablemente el martes como estaba previsto.

'Las Águilas' juegan este jueves en la Conference League contra el KuPS finlandés. Ya jugaron el domingo pasado contra el Manchester City en la Premier League y también se enfrentaron al Shelbourne irlandés en la Conference League el jueves pasado.

Crystal Palace v KuPS - UEFA Conference League - League Phase - Selhurst Park | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

Que el equipo de Oliver Glasner jugara la Carabao Cup esta semana habría sido casi inhumano. El cambio de fecha entre partidos es imposible en una racha que podría haber obligado al Palace a saltar al campo cuatro veces en tan solo ocho días, cinco en diez si consideramos también el encuentro de la Premier League del sábado contra el Leeds United en Elland Road.

Incluso cuatro partidos en 10 días son realmente duros para el Palace. El partido contra el Leeds normalmente se pospondría al domingo tras un encuentro europeo el jueves por la noche, pero con los cuartos de final del Arsenal teniendo que aplazarse en algún momento y la llegada de la Navidad, no hay margen de maniobra.

Mikel Arteta conoce la 'dificultad' de enfrentarse al Crystal Palace

Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Cuando el Arsenal se enfrentó al Crystal Palace en la Premier League en octubre, un solo gol de Eberechi Eze en el Emirates contra su ex club fue todo lo que decidió un partido difícil.

“Hay mucho mérito para ellos, porque cuando intentamos hacer algo, se adaptaron a ello, por la forma en que están organizados, no se apresuran a hacer las cosas, no se sienten atraídos por las cosas”, dijo Arteta después.

No hay manera fácil de jugar contra un equipo que estuvo 19 partidos invicto a principios de esta temporada.

“Los dos jugadores exteriores en la línea de fondo son muy agresivos, por lo que es muy difícil encontrar esos espacios, y luego sabes que en el momento en que recuperan el balón, tienen un punto focal en [Jean-Philippe] Mateta, dos corredores, y tienes que ser muy disciplinado”, analizó Arteta.

En cuanto pierdes la disciplina, puedes quedar muy expuesto. Les dije a los chicos: 'Vamos a tener un partido largo, mantengámonos muy estables emocionalmente, muy directos cuando tengamos la oportunidad de atacarlos y aprovechar nuestras oportunidades, porque no van a ser tantas'.