¿Por qué se retrasó el comienzo del partido entre el Inter Miami vs Columbus Crew?
El encuentro marcaría el regreso de Lionel Messi a las canchas, tras perder la final con Argentina en el Mundial 2026
El encuentro el Inter Miami y el Columbus Crew, por una jornada más en la MLS, estaba programado para arrancar en punto de las 20:30 hrs (tiempo del Este en los Estados Unidos). Sin embargo, una fuerte tormenta eléctrica a los alrededores del Nu Stadium provocó que se activara el protocolo, retrasando el comienzo del partido por al menos 30 minutos más.
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Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.