¿Por qué se retrasó el partido del Racing vs el Barcelona por la Copa del Rey?

El partido entre el Racing de Santander y el FC Barcelona sufrió un pequeño retraso en su inicio. La razón fue que hubo algunos temas de seguridad a la entrada del estadio El Sardinero.

Primero reportó Sport la situación y minutos más tarde, el club en sus redes sociales oficiales comunicó dicho problema, lo cual provocó que el partido se atrasar por 15 minutos.

Por problemas en los accesos, la RFEF acaba de comunicar a ambos clubes que el Racing - Barça comenzará oficialmente a las 21:15 h. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026

🚨Se retrasa 15 minutos el inicio del Racing-Barça por problemas de seguridad pic.twitter.com/BEqYVEOVrA — Diario SPORT (@sport) January 15, 2026

A pesar de dicho contratiempo, no hay mayor reportes sobre si hubo algún tipo de incidente o simplemente es un tema de accesos al recinto.

El partido

El Racing de Santander recibe al Barcelona en El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey, en un duelo que enfrentará al líder de la Segunda División contra uno de los clubes más laureados del fútbol español.

Los cántabros llegan con gran ilusión tras eliminar a Villarreal en la ronda anterior y con la afición volcada, confiando en su solidez defensiva y rapidez en el contraataque para inquietar a los visitantes.

En contraste, el equipo catalán no solo defiende su título copero, sino que también llega embalado tras conquistar la Supercopa de España y encadenar una racha de victorias bajo la dirección de Hansi Flick, aunque podría hacer rotaciones pensando en el calendario exigente.

Las escuadras tienen historias dispares en enfrentamientos directos, con el club de la Ciudad Condal dominando la mayoría de los duelos previos entre ambos y con una mayor experiencia en competiciones de alto nivel.

Sin embargo, el Racing confía en su momento y en el calor de su público para buscar la sorpresa en este partido único. La expectación es alta, con el estadio casi lleno y el factor local como elemento clave para intentar frenar al potente ataque rival.

Para los aficionados, este choque representa una oportunidad de ver si los cántabros pueden repetir gestas recientes en la Copa, frente a un conjunto azulgrana que aspira a seguir avanzando hacia la defensa de su corona coper