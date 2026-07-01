¿Por qué se retrasó el partido entre México y Ecuador?

El tercer partido de los 16vos de final del 30 de junio tuvo problemas para iniciar. El México vs Ecuador tuvo que retrasar su comienzo debido a problemas climáticos en la Ciudad de México.

Según varios reportes e indicaciones en el Estadio Ciudad de México, la lluvia sumada a actividad de tormenta eléctrica ha provocado que el encuentro no comience a las 7:00 pm hora local como se tenía presupuestado.

La lluvia, pero seguimos por Azteca deportes y Azteca 7. pic.twitter.com/swNXEMyHVu — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) July 1, 2026

A espera del comunicado oficial de la FIFA, se desconoce la hora en la que el partido dará inicio. Sin embargo, la regla común es dar 30 minutos de espacio para espera que la tormenta se disipe.

¿A qué hora se jugará el partido México vs Ecuador?

De acuerdo con un reporte de la cadena TV Azteca, después del informe de Protección Civil, se tomó la decisión de que los equipos salgan al terreno de juego a las 7:05 pm para realizar el trabajo de calentamiento, y el partido arrancaría a las 8:00 pm.

FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECU | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El inicio del encuentro se postergó debido a la activación del protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA.

¿Cómo funciona el protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA?

La FIFA aplica un protocolo de tormenta eléctrica para salvaguardar la seguridad de los futbolistas y asistentes a los partidos. Si un rayo impacta o existe alguna señal de descarga eléctrica en un radio de 13 kilómetros, los aficionados deben cubrirse dentro del estadio y los jugadores y cuerpos técnicos deben ir a los vestidores.

Después de este evento, se esperan 30 minutos, y si no hay una nueva incidencia. Los actores vuelven a sus posiciones.

Una situación similar se presentó la semana pasada durante el partido entre Francia e Irak, de la fase de grupos del Mundial 2026.