¿Por qué Silva, Güler y Camavinga no podrán jugar el primer partido de la UEFA Champions League con el Real Madrid?

El Real Madrid comenzará este martes su camino en una nueva edición de la UEFA Champions League con un problema inesperado para José Mourinho. El portugués no podrá contar con Bernardo Silva, Arda Güler ni Eduardo Camavinga para el encuentro frente al Inter de Milán, debido a sanciones que los tres futbolistas arrastran desde la temporada pasada.

Dos de estas ausencias resultan especialmente relevantes por el protagonismo que habían tenido en el arranque de la campaña 2026/27. Ahora, Mourinho deberá modificar su planificación para un partido de máxima exigencia ante uno de los grandes clubes del fútbol italiano.

Real Madrid V Malaga Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La razón detrás de las suspensiones

Los tres jugadores fueron expulsados en el último encuentro de sus respectivos equipos durante la edición anterior. En el caso de Camavinga y Güler, las tarjetas rojas llegaron en el enfrentamiento contra el Bayern Múnich, mientras que Bernardo Silva recibió la expulsión cuando todavía defendía la camiseta del Manchester City.

La particularidad del caso del portugués es que la sanción no desapareció tras su llegada al Real Madrid; el reglamento de la UEFA establece que una suspensión pendiente en competiciones europeas debe ser cumplida aunque el futbolista cambie de club.

Las tarjetas rojas no prescriben

Asimismo, el reglamento disciplinario de la UEFA establece una diferencia clara entre las tarjetas amarillas y las expulsiones: las acumulaciones de amonestaciones quedan sin efecto al finalizar la competencia correspondiente, mientras que las sanciones derivadas de una tarjeta roja permanecen vigentes hasta ser cumplidas.

🚨 REMINDER: Arda Güler, Camavinga and Bernardo Silva got RED CARDS in their last UCL games last season.



They’re all set to MISS the first UCL game vs Inter. pic.twitter.com/n9FD25Qzvi — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 31, 2026

El artículo 63.01 determina que una expulsión implica, como mínimo, un partido de suspensión en la siguiente competición de clubes de la UEFA. Por su parte, el artículo 63.05 establece que estas sanciones no desaparecen con el cierre de la temporada.

Una baja que se aplica automáticamente

Además, el artículo 70.01 señala que la suspensión comienza a aplicarse de manera automática después de la expulsión, sin que sea necesaria una comunicación posterior al jugador o a su equipo.

Por este motivo, Bernardo Silva, Güler y Camavinga tendrán que ver desde la tribuna el debut del Real Madrid ante el Inter. Mourinho deberá encontrar alternativas para cubrir sus ausencias y arrancar con buen pie una Champions en la que el conjunto merengue vuelve a partir entre los principales candidatos al título.

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