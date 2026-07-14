Aurelién Tchouaméni regresa a la titularidad para la semifinal de Francia vs España

Aurélien Tchouaméni toma de nuevo un puesto titular en la alineación de Didier Deschamps de cara a la semifinal ante España en el Mundial 2026.

El centrocampista del Real Madrid comenzó el torneo como titular indiscutible, jugando todos los minutos de la fase de grupos. Sin embargo, cuando la selección de Francia eliminó a Suecia y posteriormente tuvo que enfrentar a Paraguay, dejó de ver minutos.

En su lugar el entrenador galo comenzó a utilizar a Manu Koné. El medio de la AS Roma no decentonó en el cuadro y por lo tanto, se veía complicado que Tchouaméni regresara a iniciar un partido, pero pasó.

😤 Le moment est venu. Voici les 11 Bleus qui partiront au combat face à l’Espagne pour une place en finale 💙



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La decisión debe de ser meramente técnica. Koné es un centrocampista mejor conocido como "box to box". Es decir, que puede tanto atacar como defender y meterse a ambas áreas. A

Ahora, Aurélien tiende a ser más defensivo. Sus cualidades le ayudan más a la recuperación de balón en lugar de la construcción y ante un mediocampo poderoso como el español, Deschamps busca presionar y tener mayor posesión del mismo cortando los circuitos entre Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo.

Sumado a esto, se especulaba que el ex del Mónaco venía cargando con una lesión muscular, por lo que su entrenador el guardó hasta que se recuperara. Acorde a esta alineación, se podría decir que ya está 100% físicamente.