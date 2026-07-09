¿Por qué un árbitro inglés no puede dirigir a Argentina en el Mundial 2026?

La designación de árbitros en la Copa del Mundo 2026 volvió a generar debate tras conocerse que los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor no pueden dirigir partidos de la selección argentina.

Aunque la FIFA impide que un juez arbitre encuentros de su propio país para garantizar la imparcialidad, en este caso existiría una razón adicional: ambos jueces también tienen vedados los compromisos de la Albiceleste debido a la sensibilidad política que aún persiste por la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto bélico que enfrentó a Argentina con el Reino Unido.

Referee Michael Oliver will take charge of his seventh World Cup match — more than any other Englishman — when Spain play Belgium in Thursday’s quarter-final in Los Angeles but his chances of officiating this edition’s final on July 19 appear slim.



Oliver — or fellow Englishman… pic.twitter.com/HV71m1PL5y — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026

Michael Oliver sigue haciendo historia en el Mundial

Pese a esa limitación, Michael Oliver continúa siendo uno de los árbitros de mayor confianza para la FIFA. Este jueves fue designado para dirigir el cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final, alcanzando así su séptimo partido en una Copa del Mundo.

Sin embargo, esa misma restricción reduce considerablemente sus posibilidades de estar presente en la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium. Si Argentina o Inglaterra logran clasificarse, Oliver y también Anthony Taylor quedarían automáticamente descartados para impartir justicia.

El camino de Argentina e Inglaterra condiciona las designaciones

El conjunto de Lionel Scaloni viene de protagonizar una agónica remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final y ahora buscará un lugar entre los cuatro mejores ante Suiza; del otro lado del cuadro, Inglaterra se medirá con la Noruega de Erling Haaland.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Si ambos equipos superan sus respectivas eliminatorias, se enfrentarán en una de las semifinales del torneo el próximo 15 de julio. Ese posible duelo explica por qué la FIFA ya contempla diferentes escenarios para la designación arbitral de las instancias decisivas, manteniendo el criterio de evitar cualquier situación que pueda poner en duda la neutralidad de los jueces.

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