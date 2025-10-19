¿Por qué Vinicius Jr. no salió como titular con el Real Madrid ante el Getafe?

Por tercera ocasión en la temporada, Vinicius Jr. se quedó en el banco del Real Madrid, en el encuentro dominical ante el Getafe. La ausencia del brasileño fue la principal novedad del once del conjunto merengue que dirige Xabi Alonso.

El once que presentó Xabi Alonso para medirse con el modesto equipo de la Comunidad de Madrid fue el siguiente: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.

Rodrygo y Vinicius Jr. fueron titulares en la victoria de Brasil 5-0 en el parón de fecha FIFA ante Corea del Sur y Carlo Ancelotti, entrenador del scratch, sorpresivamente los colocó juntos y dieron un buen desempeño en el ataque por la banda izquierda.

Vinicus Jr. convirtió un gol y su compañero añadió dos dianas en la victoria de su seleccionado. La rotación de Alonso en esta temporada ha sido quizás más amplia a la que utilizó Ancelotti en la temporada pasada.

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Rodrygo no ha marcado todavía en LaLiga, ya que la única diana que tiene fue en la UEFA Champions League ante el Kairat, en un duelo que ya estaba definido cuando anotó el extremo izquierdo.

Vinicius Jr. fue suplente contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere y anotó apenas ingresó, lo que generó un debate entre los aficionados merengues sobre quién debe ser titular en el equipo que dirige Alonso.

Contra el Espanyol, Vinicius Jr. fue titular, pero fue sustituido en la segunda parte, algo que le molestó al brasileño. "¿Por qué siempre yo?", se le alcanzó a leer en sus labios al jugador cuando notó que el cambio venía en el segundo tiempo.

El Real Madrid jugará el próximo domingo el primer 'Clásico' de la temporada ante el FC Barcelona y su entrenador debe presentar el once de gala para enfrentar a eterno rival.