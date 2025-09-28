Lionel Messi, con ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), es el máximo ganador de este prestigioso galardón. Pese a críticas de detractores, compañeros y rivales nominados han elogiado públicamente su excepcional calidad futbolística. Por ello, la opinión del astro argentino, considerado el mejor de la historia, siempre despierta interés.

El sistema de votación del Balón de Oro ha cambiado con los años. Antes, capitanes de selecciones, entrenadores, jugadores, aficionados y periodistas podrían votar para elegir al Balón de Oro. Tras la ruptura entre FIFA y France Football, la revista francesa asignó la decisión final a un panel de 100 periodistas especializados.

Por lo tanto, en esta ocasión Lionel Messi no pudo dar votos para el premio del Balón de Oro, pero sí pudo dar su voto para elegir al ganador del Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21 del mundo.

El capitán de la selección argentina eligió a Lamine Yamal como el futbolista joven más destacado del año, seguido por Désiré Doué, extremo del PSG, y completando el podio Pau Cubarsí, defensor central del Barcelona.



Los votos del periodista argentino en el Balón de Oro 2025

A diferencia del Trofeo Kopa, el Balón de Oro es elegido por 100 periodistas, uno por cada país según el ranking FIFA, seleccionados por France Football.

Este año, Ezequiel Fernández Moores representó a Argentina y otorgó la mayor cantidad de puntos a Ousmane Dembélé, seguido de Vitinha (2°), Lamine Yamal (3°), Pedri (4°), Mohamed Salah (5°), Alexis Mac Allister (6°), Raphinha (7°), Cole Palmer (8°), Harry Kane (9°) y Kylian Mbappé (10°).