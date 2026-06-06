Portugal vs Chile: previa, predicciones y alineaciones
La selección de Portugal llegará al final de la preparación para el Mundial 2026 en los próximos días, y el próximo sábado empezará a despedirse de su gente antes de viajar a Norteamérica. En frente tendrán una selección sudamericana que no ha logrado clasificar a la Copa del Mundo.
Pronóstico SI Fútbol
Los portugueses dominarán a gusto y placer a un equipo que está afrontando un período de reconstrucción profundo luego de quedarse afuera de los últimos tres Mundiales. Los de Roberto Martínez cuentan con una gran cantidad de figuras y buscarán llegar afilados a la Copa del Mundo.
Portugal 4-0 Chile
¿A qué hora se juega Portugal vs Chile?
- Ciudad: Oeiras, Portugal
- Estadio: Nacional do Jamor
- Fecha: sábado 6 de junio
- Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 19:45 ESP
- Arbitro: a confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Chile
- Portugal: 0
- Empate: 2
- Chile: 0
- Último partido entre ambos: 28/06/2017 - Portugal 0(0)-(3)0 Chile - Copa Confederaciones
Últimos 5 partidos
Portugal
Chile
Estados Unidos 0-2 Portugal
Chile 2-1 Perú
México 0-0 Portugal
Rusia 0-2 Chile
Portugal 9-1 Armenia
Chile 2-1 Perú
Irlanda 2-0 Portugal
Chile 0-0 Uruguay
Portugal 2-2 Hungría
Brasil 3-0 Chile
¿Cómo ver Portugal vs Chile por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi
México
Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi
España
A confirmar
Últimas noticias de Portugal
Son los actuales campeones de la UEFA Nations League y buscarán consagrarse por primera vez en su historia como dueños del Mundial, llegando con una grandísima generación de futbolistas y el histórico Cristiano Ronaldo como bandera.
Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.
Posible alineación de Portugal contra Chile (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.
Últimas noticias de Chile
Chile vivió una nueva gran desilusión, quedándose afuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, ya con Nicolás Córdova como entrenador ratificado, intentarán empezar a construir de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
Posible alineación de Chile contra Portugal (4-2-3-1): Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo