Portugal vs Chile: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Portugal llegará al final de la preparación para el Mundial 2026 en los próximos días, y el próximo sábado empezará a despedirse de su gente antes de viajar a Norteamérica. En frente tendrán una selección sudamericana que no ha logrado clasificar a la Copa del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Los portugueses dominarán a gusto y placer a un equipo que está afrontando un período de reconstrucción profundo luego de quedarse afuera de los últimos tres Mundiales. Los de Roberto Martínez cuentan con una gran cantidad de figuras y buscarán llegar afilados a la Copa del Mundo.

Portugal 4-0 Chile

¿A qué hora se juega Portugal vs Chile?

Ciudad : Oeiras, Portugal

: Oeiras, Portugal Estadio : Nacional do Jamor

: Nacional do Jamor Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 19:45 ESP

: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 19:45 ESP Arbitro: a confirmar

Sporting CP v Toreense - Taca De Portugal 2025/26 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Chile

Portugal : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Chile: 0

Último partido entre ambos: 28/06/2017 - Portugal 0(0)-(3)0 Chile - Copa Confederaciones

Últimos 5 partidos

Portugal Chile Estados Unidos 0-2 Portugal

31/03/26 Chile 2-1 Perú

25/11/25 México 0-0 Portugal

28/03/26 Rusia 0-2 Chile

15/11/25 Portugal 9-1 Armenia

16/11/25 Chile 2-1 Perú

10/10/25 Irlanda 2-0 Portugal

13/11/25 Chile 0-0 Uruguay

09/09/25 Portugal 2-2 Hungría

14/10/25 Brasil 3-0 Chile

04/09/25

¿Cómo ver Portugal vs Chile por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi México Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi España A confirmar

Últimas noticias de Portugal

FBL-WC-2026-POR-TRAINING | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Son los actuales campeones de la UEFA Nations League y buscarán consagrarse por primera vez en su historia como dueños del Mundial, llegando con una grandísima generación de futbolistas y el histórico Cristiano Ronaldo como bandera.

Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.



Posible alineación de Portugal contra Chile (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Últimas noticias de Chile

FBL-FRIENDLY-CHI-PAR | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Chile vivió una nueva gran desilusión, quedándose afuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, ya con Nicolás Córdova como entrenador ratificado, intentarán empezar a construir de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Posible alineación de Chile contra Portugal (4-2-3-1): Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.