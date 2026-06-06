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Sports Illustrated

Portugal vs Chile: previa, predicciones y alineaciones

El equipo dirigido por Roberto Martínez se despide de su gente antes de viajar a Norteamérica.
Bruno Pernigotti|
Portugal v Czechia: Group F - UEFA EURO 2024
Portugal v Czechia: Group F - UEFA EURO 2024 | Kevin Voigt/GettyImages

La selección de Portugal llegará al final de la preparación para el Mundial 2026 en los próximos días, y el próximo sábado empezará a despedirse de su gente antes de viajar a Norteamérica. En frente tendrán una selección sudamericana que no ha logrado clasificar a la Copa del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Los portugueses dominarán a gusto y placer a un equipo que está afrontando un período de reconstrucción profundo luego de quedarse afuera de los últimos tres Mundiales. Los de Roberto Martínez cuentan con una gran cantidad de figuras y buscarán llegar afilados a la Copa del Mundo.

Portugal 4-0 Chile

¿A qué hora se juega Portugal vs Chile?

  • Ciudad: Oeiras, Portugal
  • Estadio: Nacional do Jamor
  • Fecha: sábado 6 de junio
  • Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 19:45 ESP
  • Arbitro: a confirmar
Sporting CP v Toreense - Taca De Portugal 2025/26
Sporting CP v Toreense - Taca De Portugal 2025/26 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Chile

  • Portugal: 0
  • Empate: 2
  • Chile: 0
  • Último partido entre ambos: 28/06/2017 - Portugal 0(0)-(3)0 Chile - Copa Confederaciones

Últimos 5 partidos

Portugal

Chile

Estados Unidos 0-2 Portugal
31/03/26

Chile 2-1 Perú
25/11/25

México 0-0 Portugal
28/03/26

Rusia 0-2 Chile
15/11/25

Portugal 9-1 Armenia
16/11/25

Chile 2-1 Perú
10/10/25

Irlanda 2-0 Portugal
13/11/25

Chile 0-0 Uruguay
09/09/25

Portugal 2-2 Hungría
14/10/25

Brasil 3-0 Chile
04/09/25

¿Cómo ver Portugal vs Chile por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

fuboTV, Fubo Sports Network, ViX y Tubi

México

Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi

España

A confirmar

Últimas noticias de Portugal

FBL-WC-2026-POR-TRAINING
FBL-WC-2026-POR-TRAINING | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Son los actuales campeones de la UEFA Nations League y buscarán consagrarse por primera vez en su historia como dueños del Mundial, llegando con una grandísima generación de futbolistas y el histórico Cristiano Ronaldo como bandera.

Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.

Posible alineación de Portugal contra Chile (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Últimas noticias de Chile

FBL-FRIENDLY-CHI-PAR
FBL-FRIENDLY-CHI-PAR | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Chile vivió una nueva gran desilusión, quedándose afuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, ya con Nicolás Córdova como entrenador ratificado, intentarán empezar a construir de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Posible alineación de Chile contra Portugal (4-2-3-1): Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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