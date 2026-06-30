Portugal vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones

Portugal y Croacia se enfrentar por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 este jueves 2 de julio en Toronto y ya no hay margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final para enfrentarse al vencedor de España y Austria, mientras que el perdedor pondrá punto final a su aventura mundialista. Con Cristiano de un lado y Modric del otro, hay promesa de partidazo.

Los lusos accedieron a esta instancia como segundos del Grupo K. El equipo de Roberto Martínez dejó escapar la victoria en su debut ante RD Congo, pero reaccionó de manera contundente con una goleada por 5 a 0 sobre Uzbekistán. En la última jornada igualó sin goles con Colombia, un empate que no le bastó para hacerse con su zona.

Croacia también avanzó como segunda de su grupo. Los balcánicos comenzaron el Mundial con una derrota por 4 a 2 frente a Inglaterra, pero supieron reponerse con dos victorias ajustadas ante Panamá y Ghana que les permitieron meterse entre los 32 mejores. Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, la selección de Zlatko Dalić quiere volver a meterse en instancias decisivas.

A continuación, toda la información para vivir uno de los mejores partidos de los 16vos de final.

Pronóstico SI

Portugal llega a los 16avos de final con el cartel de favorito. Aunque su fase de grupos tuvo algunos altibajos, especialmente tras el inesperado empate en el debut frente a RD Congo, el conjunto de Roberto Martínez ha ido creciendo en el torneo y le sobran recursos para quedarse con el triunfo.

Croacia ya no es el equipo que supo ser en los Mundiales anteriores. Competirá porque está en su ADN y porque es una selección que siempre impone respeto pero la sensación es que Portugal tiene muchos más argumentos para lograr la clasificación.

Pronóstico: Portugal 2-1 Croacia

¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?

Ciudad : Toronto, Canadá

: Toronto, Canadá Estadio : BMO Field

: BMO Field Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Hora : Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 18:00 MEX, 01:00 ESP (3/7)

: Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 18:00 MEX, 01:00 ESP (3/7) Árbitro: Espen Eskås

BMO Field - FIFA World Cup 2026 | Vaughn Ridley - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Croacia

Partidos jugados: 10

10 Portugal: 7

7 Empates: 2

2 Croacia: 1

Último partido entre ambos: 18/11/2024 - Croacia 1-1 Portugal - UEFA Nations League, Grupo 1

Últimos 5 partidos

Portugal Croacia Portugal 0-0 Colombia 28/06/26 Croacia 2-1 Ghana 28/06/26 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/06/26 Panamá 0-1 Croacia 23/6/26 Portugal 1-1 RD Congo 17/06/26 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/26 Portugal 2-1 Nigeria 10/06/26 Croacia 2-1 Eslovenia 7/6/26 Portugal 2-1 Chile 06/06/26 Croacia 0-2 Bélgica 2/6/26

¿Cómo ver Portugal vs Croacia por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming OnlineTV / Canal Stram Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Portugal

Portugal llega a los 16avos de final con prácticamente todo su plantel disponible y sin bajas de consideración. La principal duda pasa por el acompañante de Cristiano Ronaldo en ataque. Gonçalo Ramos ha aprovechado los minutos que tuvo durante la fase de grupos y pelea por un lugar en el equipo, mientras que Rafael Leão y Pedro Neto ofrecen alternativas para abrir el campo por las bandas.

En el mediocampo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y João Neves parecen tener asegurada su presencia desde el inicio, con Rúben Dias como líder de una defensa que buscará mantener la solidez mostrada en el empate frente a Colombia.

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

La posible alineación de Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Últimas noticias de Croacia

Zlatko Dalić no tiene lesionados ni sancionados y podrá contar con la base del equipo que consiguió la clasificación a los 16avos de final. Después de un comienzo complicado frente a Inglaterra, los balcánicos recuperaron confianza con las victorias sobre Panamá y Ghana y buscarán trasladar ese crecimiento futbolístico a esta instancia decisiva.

A sus 40 años, Luka Modrić volverá a ser el encargado de manejar los tiempos del partido, acompañado en el mediocampo por Mateo Kovacic y con Perisic buscando profundidad en el sector izquierdo. En ataque, Andrej Kramarić se mantiene como la principal referencia ofensiva mientras que Josko Gvardiol será el líder de la defensa.

Croatia v Ghana - FIFA World Cup 2026 - Group L | Anadolu/GettyImages

Posible alineación de Croacia (4-2-3-1): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric

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