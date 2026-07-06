Portugal vs España - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Dallas recibe el lunes un duelo ibérico, ya que España y Portugal se enfrentan con un puesto en los cuartos de final del Mundial en juego.

Estos dos equipos ya se habían enfrentado el año pasado en la final de la Liga de Naciones de la UEFA, que Portugal ganó en la tanda de penaltis tras un emocionante partido que terminó con dos puntos para cada uno.

Un espectáculo similar sería un deleite aquí, ya que la campeona de Europa, España, mostró indicios de alcanzar su mejor nivel al inicio de las eliminatorias. El equipo de Luis de la Fuente apenas tuvo que esforzarse para superar a una Austria que parecía perdida cada vez que tenía el balón.



Históricamente, los campeones del mundo rara vez deslumbran desde el principio, y la mejoría de España en el último partido es un mal presagio para Portugal, que apenas logró mantener vivas sus esperanzas en los dieciseisavos de final.

Un dramático encuentro con Croacia se decidió gracias a una tecnología única, más comúnmente asociada con el críquet, llamada 'Snicko', que determinó que Igor Matanović había tocado la pelota en la jugada previa al gol del empate de Joško Gvardiol en el último minuto, lo que llevó a que se señalara fuera de juego a Mario Pašalić.



Portugal, al igual que sus vecinos ibéricos, tuvo dificultades en la fase de grupos y terminó por detrás de Colombia en el Grupo K. Los hombres de Roberto Martínez aún no han rendido como campeones mundiales debutantes, pero quizás la trascendental ocasión del lunes les permita dar lo mejor de sí.

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