Portugal vs España: previa, predicciones y alineaciones
España clasificó a octavos de final del Mundial sin mayores complicaciones. Le tocó enfrentar a Austria y goleó 3-0 con doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro, en una actuación que dejó a la Roja con la valla invicta y con Unai Simón metido en un registro enorme para el torneo.
Portugal, en la vereda contraria, sufrió hasta el cierre contra Croacia. La selección de Cristiano Ronaldo consiguió el 2-1 a los 94 minutos gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos, aunque los Vatreni llegaron al empate en el minuto 102. El VAR intercedió, anuló el tanto por offside y mandó a los lusos al cruce ibérico del lunes en Dallas.
Pronóstico SI Fútbol
Podría ser un partido mucho más cerrado de lo que sugieren los nombres. España llega con mejores sensaciones, todavía no recibió goles, aunque Portugal ya demostró contra Croacia que nunca se baja de un partido y que con Cristiano Ronaldo todo puede pasar. Dados los antededentes, la serie podría extenderse hasta el alargue y, por que no, a penales.
Portugal 2-2 España
¿A qué hora se juega Portugal vs España?
- Ciudad: Arlington, Estados Unidos
- Estadio: Estadio Dallas (AT&T Stadium)
- Fecha: lunes 6 de julio
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: TBD
Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y España (últimos cinco partidos)
- Portugal: 1
- Empates: 3
- España: 1
- Último partido entre ambos: 8/6/2025 - Portugal (5) 2-2 (3) España - Final, Nations League
Últimos 5 partidos
Portugal
España
Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026
España 3-0 Austria 2/7/2026
Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026
Uruguay 0-1 España 26/6/2026
Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026
España 4-0 Arabia Saudita 21/6/2026
Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026
España 0-0 Cabo Verde 15/6/2026
Portugal 2-1 Nigeria 10/6/2026
Perú 1-3 España 8/6/2026
¿Cómo ver Portugal vs España por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock, FOX One
México
Canal 5, TUDN, ViX
España
La 1, RTVE Play, DAZN Mundial
Últimas noticias de España
Luis de la Fuente celebró la clasificación sin caer en la euforia. El DT quedó conforme con el triunfo contra Austria, aunque remarcó que el equipo todavía puede elevar su versión. "Este equipo todavía no ha tocado el techo, tiene muchas posibilidades todavía de mejora", expresó.
"Hay que mejorar siempre, el halago debilita", agregó el entrenador. Para de la Fuente, la victoria fue valiosa, aunque todavía quedan ajustes en la presión y en algunos tramos defensivos.
Por otro lado, el arquero tuvo una noche de récord. Al no recibir goles contra Austria, superó la marca de Walter Zenga y llegó a 519 minutos con la valla invicta en un Mundial. "A Unai le conozco desde que era un crío y es un orgullo dirigirle", señaló el seleccionador.
También hubo lluvia de elogios para Marc Cucurella, autor de dos asistencias, y para la dupla de mediocampistas formada por Rodri y Pedri. El técnico destacó el partido de ambos y valoró que España haya recuperado fluidez justo antes de enfrentar a Portugal.
Posible alineación de España contra Portugal (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Últimas noticias de Portugal
Portugal llega a octavos todavía revolucionado por el partido del jueves. Croacia se adelantó con un gol de Ivan Perisic, más tarde Cristiano Ronaldo igualó de penal y Gonçalo Ramos apareció en el descuento, cerca del final, para firmar el 2-1.
El cierre quedó envuelto en una polémica por la revisión del VAR que anuló el empate croata. Roberto Martínez defendió la labor arbitral después del partido. "No hubo decisiones erróneas. Hoy hemos tenido suerte", dijo el DT.
Martínez también palpitó el cruce con España y no escondió la magnitud del duelo. "Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial", expresó.
El técnico también resaltó el carácter de sus jugadores después de una clasificación trabajada. También habló del desgaste emocional que dejó el partido contra Croacia. "Me he quedado sin pelo por esto, pero creo que merece la pena", afirmó.
Posible alineación de Portugal contra España (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.