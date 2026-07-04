Portugal vs España: previa, predicciones y alineaciones

España clasificó a octavos de final del Mundial sin mayores complicaciones. Le tocó enfrentar a Austria y goleó 3-0 con doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro, en una actuación que dejó a la Roja con la valla invicta y con Unai Simón metido en un registro enorme para el torneo.

Portugal, en la vereda contraria, sufrió hasta el cierre contra Croacia. La selección de Cristiano Ronaldo consiguió el 2-1 a los 94 minutos gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos, aunque los Vatreni llegaron al empate en el minuto 102. El VAR intercedió, anuló el tanto por offside y mandó a los lusos al cruce ibérico del lunes en Dallas.

Pronóstico SI Fútbol

Podría ser un partido mucho más cerrado de lo que sugieren los nombres. España llega con mejores sensaciones, todavía no recibió goles, aunque Portugal ya demostró contra Croacia que nunca se baja de un partido y que con Cristiano Ronaldo todo puede pasar. Dados los antededentes, la serie podría extenderse hasta el alargue y, por que no, a penales.

Portugal 2-2 España

¿A qué hora se juega Portugal vs España?

Ciudad: Arlington, Estados Unidos

Arlington, Estados Unidos Estadio: Estadio Dallas (AT&T Stadium)

Estadio Dallas (AT&T Stadium) Fecha: lunes 6 de julio

lunes 6 de julio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y España (últimos cinco partidos)

Portugal: 1

Empates: 3

España: 1

Último partido entre ambos: 8/6/2025 - Portugal (5) 2-2 (3) España - Final, Nations League

Últimos 5 partidos

Portugal España Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 España 3-0 Austria 2/7/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Uruguay 0-1 España 26/6/2026 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026 España 4-0 Arabia Saudita 21/6/2026 Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026 España 0-0 Cabo Verde 15/6/2026 Portugal 2-1 Nigeria 10/6/2026 Perú 1-3 España 8/6/2026

¿Cómo ver Portugal vs España por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock, FOX One México Canal 5, TUDN, ViX España La 1, RTVE Play, DAZN Mundial

Últimas noticias de España

Luis de la Fuente, España | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

Luis de la Fuente celebró la clasificación sin caer en la euforia. El DT quedó conforme con el triunfo contra Austria, aunque remarcó que el equipo todavía puede elevar su versión. "Este equipo todavía no ha tocado el techo, tiene muchas posibilidades todavía de mejora", expresó.

"Hay que mejorar siempre, el halago debilita", agregó el entrenador. Para de la Fuente, la victoria fue valiosa, aunque todavía quedan ajustes en la presión y en algunos tramos defensivos.

Por otro lado, el arquero tuvo una noche de récord. Al no recibir goles contra Austria, superó la marca de Walter Zenga y llegó a 519 minutos con la valla invicta en un Mundial. "A Unai le conozco desde que era un crío y es un orgullo dirigirle", señaló el seleccionador.

También hubo lluvia de elogios para Marc Cucurella, autor de dos asistencias, y para la dupla de mediocampistas formada por Rodri y Pedri. El técnico destacó el partido de ambos y valoró que España haya recuperado fluidez justo antes de enfrentar a Portugal.

Posible alineación de España contra Portugal (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Últimas noticias de Portugal

Roberto Martinez, Portugal | Buda Mendes/GettyImages

Portugal llega a octavos todavía revolucionado por el partido del jueves. Croacia se adelantó con un gol de Ivan Perisic, más tarde Cristiano Ronaldo igualó de penal y Gonçalo Ramos apareció en el descuento, cerca del final, para firmar el 2-1.

El cierre quedó envuelto en una polémica por la revisión del VAR que anuló el empate croata. Roberto Martínez defendió la labor arbitral después del partido. "No hubo decisiones erróneas. Hoy hemos tenido suerte", dijo el DT.

Martínez también palpitó el cruce con España y no escondió la magnitud del duelo. "Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial", expresó.

El técnico también resaltó el carácter de sus jugadores después de una clasificación trabajada. También habló del desgaste emocional que dejó el partido contra Croacia. "Me he quedado sin pelo por esto, pero creo que merece la pena", afirmó.

Posible alineación de Portugal contra España (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.