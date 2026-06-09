Portugal vs Nigeria: previa, predicciones y alineaciones

Portugal ultima detalles para una Copa del Mundo a la que llega como uno de los grandes candidatos. Este miércoles 10 de junio en la ciudad de Leiria, el campeón de la última Nations League recibe a Nigeria en lo que será su último encuentro de preparación previo al estreno ante República Democrática del Congo, el próximo martes 17.

Los lusos vienen de superar a Chile el último sábado por 2 a 1 con tantos de Goncalo Guedes y Bruno Fernandes y han ganado tres de sus últimas cuatro encuentros. Su derrota más reciente fue en la última jornada de las Eliminatorias frente a Irlanda (2-0 en Dublin), con el equipo ya clasificado al Mundial.

Nigeria, por su parte, es uno de los grandes ausentes del certamen. Tras quedar segunda en la fase de grupos detrás de Sudáfrica, superó a Gabón en semifinales de los playoffs, pero se quedó sin su pasaje a la Copa luego de caer ante RD Congo, precisamente rival de Portugal en su debut. Es la segunda edición mundialista sin las 'súper águilas' y la tercera desde su primera participación en Estados Unidos 1994.

A continuación, toda la información para seguir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Nigeria es una de las pruebas más exigentes que puede tener Portugal dentro de las selecciones que no participan del Mundial. Si bien es cierto que la categoría de los europeos está por encima de la de los africanos, el conjunto dirigido por Eric Chelle tiene experiencia ante rivales de la elite y sabe competir.

Se esperan rotaciones y pruebas en el equipo de Martínez buscando dosificar cargas y ver jugadores de cara al inicio de la competencia. De todas formas, Portugal debería acabar llevándose el triunfo de forma ajustada.

Pronóstico: Portugal 2-1 Nigeria

¿A qué hora se juega Portugal vs Nigeria?

Ciudad : Leiria, Portugal

: Leiria, Portugal Estadio : Dr. Magalhães Pessoa

: Dr. Magalhães Pessoa Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 21:45 ESP

: 15:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 21:45 ESP Arbitro: Mateo Busquets Ferrer (España)

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Nigeria

Portugal : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Nigeria: 0

Último partido entre ambos: 17/11/2022 - Portugal 4-0 Nigeria - Amistoso Internacional

Portugal v Nigeria - International Friendly Football Match | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Portugal Nigeria Estados Unidos 0-2 Portugal 31/03/26 Polonia 2-2 Nigeria 03/06/26 México 0-0 Portugal 28/03/26 Jamaica 0-3 Nigeria 30/05/26 Portugal 9-1 Armenia16/11/25 Nigeria 2-0 Zimbabue 26/05/26 Irlanda 2-0 Portugal 13/11/25 Nigeria 2-1 Irán 27/03/26 Portugal 2-2 Hungría 14/10/25 Egipto 0 (2) - (4) 0 Nigeria 17/01/26

¿Cómo ver Portugal vs Nigeria por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Sin información

Últimas noticias de Portugal

Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos ya están a disposición de Roberto Martínez luego de disputar la final de la Champions League y podrían ser titulares. Diogo Costa regresaría al arco, mientras que jugadores como Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Pedro Neto y Gonçalo Guedes aparecen como opciones para refrescar el once respecto al partido ante Chile.

La principal incógnita pasa por Cristiano Ronaldo. El capitán fue titular en el último encuentro, pero podría comenzar esta vez en el banco para dosificar cargas de cara al Mundial. Rafael Leão, por su parte, está disponible pese a haber sido expulsado frente a Chile, ya que se trata de un amistoso.

Portugal v Chile - International Friendly | Sports Press Photo/GettyImages

Posible alineación de Portugal (4-2-3-1): Dioco Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Joao Neves; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão; Cristian Ronaldo.

Últimas noticias de Nigeria

Nigeria llega con ausencias importantes, sobre todo en el ataque. Ni Victor Osimhen ni Ademola Lookman forman parte de la convocatoria, por lo que el peso ofensivo recaerá sobre Terem Moffi y Akor Adams, quienes fueron titulares en el amistoso frente a Polonia.

En pleno proceso de reconstrucción, el entrenador Eric Chelle busca consolidar una estructura competitiva que le permita a Nigeria retornar a una Copa del Mundo tras dos impactantes ausencias.

Poland v Nigeria - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación de Nigeria (4-4-2): Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi; Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi; Adams, Moffi