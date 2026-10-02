Portugal vs Noruega: previa, predicciones y alineaciones

Portugal y Noruega se enfrentan nuevamente por el Grupo A4 de la Nations League. El primer partido entre ambos terminó 2-1 a favor de los lusos con los tantos de Joao Félix y Gonçalo Ramos. Ahora será la oportunidad de que los nórdicos tengan revancha, aunque los dirigidos por Jorge Jesus contarán con la ventaja de jugar como locales y llegan como líderes con puntaje perfecto, luego de sumar nueve unidades en sus primeras tres presentaciones.

A continuación, todo lo que tenes que saber sobre este partido.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de todo, Portugal sigue ganando en medio del conflicto entre Cristiano y el DT. La salida del delantero del Al Nassr no impidió la goleada a Dinamarca. Noruega necesita recuperarse luego de dos tropiezos consecutivos, pero a su favor tienen a Erling Haaland que si bien no pudo marcar contra Gales, va a querer sacarse esa espina el domingo. Si el primer duelo ya terminó 2-1 para Portugal en Oslo, esta vez los de Jorge Jesus tienen todavía más ventaja por la localía y los buenos resultados.

Portugal 3-2 Noruega

¿A qué hora se juega Portugal vs Noruega?

Ciudad: Oporto, Portugal

Estadio: Estádio Do Dragao

Fecha: domingo 4 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Noruega

Portugal: 2

2 Empates : 0

: 0 Noruega: 0

Último partido entre ambos: 27/9/2026 - Noruega 1-2 Portugal - Fase de grupos, Nations League 2026/27

Últimos 5 partidos

Portugal Noruega Dinamarca 2-4 Portugal 1/10/2026 Gales 2-1 Noruega 1/10/2026 Noruega 1-2 Portugal 27/9/2026 Noruega 1-2 Portugal 27/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 Noruega 1-2 Inglaterra 11/7/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Brasil 1-2 Noruega 5/7/2026

¿Cómo ver Portugal vs Noruega por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus, Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portugal llega al domingo luego de vencer 4-2 a Dinamarca y extender su inicio perfecto en la Nations. Joao Cancelo abrió la cuenta, Gonçalo marcó el segundo y Vitinha y Joao Félix completaron el triunfo en el complemento.

La gran ausencia es Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración antes del partido con los daneses y a raiz de varios días de conflicto con el DT. CR7 había sido titular en el 1-0 contra Gales y lno jugó en la victoria 2-1 a Noruega. El delantero dejó posteriormente la delegación y viajó a Madrid, por lo que tampoco va a estar disponible para la cuarta jornada.

El técnico evitó profundizar sobre lo sucedido y afirmó que hablará acerca del tema una vez finalizado el compromiso del domingo. "En este punto, el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación", afirmó. Además, defendió sus decisiones dentro del plantel. "Las reglas son iguales para todos", dijo.

La salida de Cristiano modificó el reparto de dorsales dentro de la selección. Rafael Leao pasó a usar la camiseta número 7 y Portugal siguió su camino con los 24 futbolistas restantes de la convocatoria. Rúben Dias aseguró que el grupo estaba preparado para seguir adelante y Jorge Jesus valoró especialmente la actuación en Copenhague. "Lo importante es que el equipo cree en lo que hace", concluyó.

Posible alineación de Portugal contra Noruega (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Joao Félix

Últimas noticias de Noruega

Stale Solbakken, Noruega | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Noruega perdió 2-1 contra Gales en Cardiff, su segunda derrota en tres fechas de la Nations. Oscar Bobb le dio la ventaja a los de Stale Solbakken a los 11 minutos, pero Daniel James consiguió el empate antes del descanso y Neco Williams completó la remontada al comienzo del segundo tiempo. Los nórdicos quedaron con tres puntos, la misma cantidad que Dinamarca y los Dragones Rojos.

La derrota, además, le dejó problemas al DT de cara al domingo porque Julian Ryerson tuvo que abandonar el partido a los 16 minutos por una lesión. A su vez, Torbjon Heggem fue expulsado al inicio del complemento y Noruega disputó prácticamente toda la segunda mitad con diez futbolistas.

Erling Haaland, quien llegaba de marcar en siete partidos consecutivos, no pudo extender su racha goleadora. Ahora va a tener otra oportunidad contra los lusos.

Posible alineación de Noruega contra Portugal (4-3-3): Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Ostigaard, Fredrik Aursnes; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa

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