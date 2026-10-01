¿Renunciará Cristiano a la selección tras abandonar la concentración de Portugal?

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal después de las declaraciones de Jorge Jesús. El técnico explicó los motivos por los que el delantero no tuvo minutos ante Noruega y confirmó que existía un acuerdo previo entre ambos sobre su participación en los primeros partidos de la UEFA Nations Leagues 2026/27.

Cristiano, que tampoco participó en el entrenamiento por segundo día consecutivo, tomó rumbo a Madrid y posteriormente confirmó públicamente su salida mediante una publicación en Instagram. Según explicó, tomó la decisión luego de la conferencia de prensa del entrenador y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Además, dejó una advertencia: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida”.

🚨🛩️ Cristiano Ronaldo has returned to Madrid, landed at 2am local time tonight as he’s definitely called himself out of the Portugal national team squad. pic.twitter.com/MAzJUeqXTG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

El origen de la disputa con Jorge Jesús

El desencuentro comenzó a tomar forma tras el partido frente a Noruega, el pasado domingo 27 de septiembre. Cristiano siguió todo el encuentro desde el banco de suplentes, algo que no le ocurría en un compromiso oficial con Portugal desde la Eurocopa 2008.

Su inesperada ausencia de minutos abrió interrogantes sobre los planes de Jorge Jesús y el protagonismo que tendría el histórico capitán durante esta convocatoria.

El entrenador luso explicó que había hablado previamente con Cristiano y que incluso le había prometido que tendría minutos. Sin embargo, el desarrollo del encuentro terminó modificando sus planes. “Le dije a Cristiano que no iba a jugar estos dos partidos, pero pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría”, explicó Jesús.

El técnico sostuvo que no trabaja con cambios predeterminados y que las decisiones dependen de lo que ocurra durante cada cruce.

Jorge Jesús habló de su estado físico

Según el seleccionador, ambos habían establecido un plan para administrar sus minutos debido a la acumulación de partidos. “Conozco perfectamente el estado físico de él”, sostuvo y, además, aseguró que Cristiano no rechazó la posibilidad de permanecer en el banco.

FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHAD | WUN SUEN/GettyImages

Sin embargo, sus explicaciones terminaron aumentando la repercusión de una situación que, según el propio técnico, había adquirido una dimensión mayor de la esperada.

Rafael Leão hereda el número 7

La salida de Cristiano ya tuvo una consecuencia visible en la selección portuguesa. Rafael Leão fue registrado por la UEFA con el número 7 para los próximos partidos, el dorsal que históricamente identifica al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Por ahora, el histórico delantero no anunció su retiro de Portugal y su promesa de explicar posteriormente lo ocurrido mantiene abierta la incógnita sobre si volverá a vestir la camiseta portuguesa.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES