Portugal vs Uzbekistán - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Portugal necesita una gran reacción de cara a la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

El empate 1-1 fue una gran decepción para los aficionados que acudieron a ver a uno de los favoritos antes del torneo enfrentarse a la República Democrática del Congo en el partido inaugural. De repetirse el resultado, Portugal se encontraría en la incómoda situación de necesitar un buen resultado contra una Colombia que se muestra fuerte en su último partido para asegurar su clasificación a las rondas eliminatorias.

Uzbekistán, por su parte, afrontará este partido con sed de venganza. El debutante en la Copa del Mundo fue superado ampliamente por Colombia, pero podría aprender de la estrategia de la República Democrática del Congo contra un equipo que aún no ha encontrado su ritmo.

Portugal sin duda tiene calidad, pero lograr que se den las circunstancias adecuadas parece ser el problema para Roberto Martínez, cuyo equipo apenas consiguió un disparo a puerta contra la República Democrática del Congo en todo el partido.

La presencia constante de Cristiano Ronaldo ha dominado el debate previo a este encuentro. Si el jugador de 41 años prolonga su racha de 10 partidos en grandes torneos sin marcar, el clamor será ensordecedor para Martínez, quien hasta ahora ha apostado por el cinco veces ganador del Balón de Oro.

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