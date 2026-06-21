Portugal vs Uzbekistán: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 disputa la segunda jornada de la Fase de Grupos. En el Grupo K, Portugal se enfrenta a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston.



En su debut, La Seleçao no se llevó los tres puntos como se tenía presupuestado en el guion, ya que se enfrentó a una combativa República Democrática del Congo que supo cómo contrarrestarla para rescatar un valioso punto, además Cristiano Ronaldo poco pudo hacer pese a estar los 90 minutos en el terreno de juego. Los lusitanos pegaron muy temprano, ya que apenas corría el minuto 6 cuando Joao Neves perforó las redes, sin embargo, antes de acabar el primer tiempo, Yoane Wissa apareció de cabeza para sellar el empate 1-1.



Por otro lado, los Lobos Blancos hicieron su debut mundialista frente a Colombia, demostrando que tienen con qué combatir, aun cuando cayeron 1-3 en el Estadio Ciudad de México. Los uzbekos aguantaron gran parte del primer tiempo hasta que Daniel Muñoz dijo presente al 40’. En el complemento, Abbosbek Fayzullaev logró el empate para ser el primer anotador de su país en la historia de las Copas del Mundo. No obstante, Luis Díaz y Jáminton Campaz acabaron con la esperanza de su rival de sumar su primera unidad en el certamen.

Pronóstico SI

Este Mundial ha arrojado varias sorpresas, así que no se puede ser preciso en ningún resultado, ya que los denominados ‘grandes’ no han podido superar a las presuntas ‘víctimas’. Puede que Portugal haya aprendido bastante del empate que tuvo frente a República del Congo, por lo que el técnico español Roberto Martínez podría cambiar de estrategia. Luego de ver lo que Uzbekistán hizo ante Colombia, podemos apostar que de nueva cuenta darán batalla y no cometerán tantos errores defensivos, por lo que una goleada no es factible. Una vez más podríamos ver un resultado no pronosticado con ambos llevándose un punto de nueva cuenta.



Portugal 1-1 Uzbekistán

¿A qué hora se juega el Portugal vs Uzbekistán?

Ciudad: Houston, Texas

Estadio: NRG Stadium

Fecha: martes, 23 de junio

Horario: 12 h (EEUU ET), 11 h (México), 19 h (España)

Últimos 5 partidos

Portugal Uzbekistán Portugal 1-1 República del Congo 17/6/26 Uzbekistán 1-3 Colombia 17/6/26 Portugal 2-1 Nigeria 10/6/26 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 8/6/26 Portugal 2-1 Chile 6/6/26 Canadá 2-0 Uzbekistán 1/6/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/3/26 Uzbekistán 0-0 Venezuela 30/3/26 México 0-0 Portugal 28/3/26 Uzbekistán 3-1 Gabón 27/3/26

¿Cómo ver el Portugal vs Uzbekistán por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Portugal

Tras lo ocurrido frente a República del Congo, la prensa portuguesa criticó con fuerza al equipo, sobre todo a su capitán, Cristiano Ronaldo, quien tocó menos la pelota que el guardameta rival.



“Cristiano falla y Portugal tropieza en su partido inaugural”, tituló el diario A Bola en su portada, además escribió: “El camino de la selección en el Mundial de 2026 comenzó con una seria advertencia en Houston. El empate dejó al descubierto las debilidades de un equipo que, a pesar de contar con un gran talento individual, mostró una preocupante lentitud en sus procesos y una previsibilidad que favoreció al equipo africano”.



“En un torneo de esta magnitud, donde los errores cuestan caros, Portugal aprendió por las malas que el favoritismo teórico no gana partidos en la cancha. Les dejó un sabor amargo, pero también la certeza de que la Copa del Mundo no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Portugal flaqueó por su falta de creatividad en los momentos decisivos”, continuó el medio.

Cristiano Ronaldo no pudo convertir gol en el debut de Portugal | Molly Darlington/GettyImages

La posible alineación de Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Últimas noticias de Uzbekistán

Luego de la derrota de los Lobos Blancos, el técnico italiano Fabio Cannavaro lamentó los errores cometidos por sus pupilos, los cuales ocasionaron que no ñograran sumar sus primer puntos en la historia del torneo.



“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy es claro que perder 3-1 es demasiado, porque le había pedido a mi equipo estar bien, pero estaban demasiado nerviosos, al final de la primera parte han pensado sólo en defender, en la segunda parte no. También he tenido que cambiar la banda izquierda, porque no me ha gustado, pero el 3-1 es duro”, comentó.



“Tenemos muy buena calidad para ser un equipo asiático y tenemos que crecer. A veces no es fácil contra equipos como Colombia, como Portugal, después de diez minutos empiezan a perder la cabeza porque no es fácil jugar así. Hoy el equipo ha entendido cuándo se ha tenido que sufrir, creo que la segunda parte ha sido muy buena, pero a este nivel cuando tú fallas, lo pagas caro”, concluyó el campeón del mundo en el 2006.

Abbosbek Fayzullaev | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación de Uzbekistán (3-4-2-1): Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev; Abbosbek Fayzullayev, Urunov, Eldor Shomurodov.