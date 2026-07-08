Posible alineación de Cruz Azul para el Apertura 2026: altas, bajas y once titular

El Club de Fútbol Cruz Azul comenzará la defensa de su título el próximo 17 de julio como visitante ante Atlético de San Luis en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Hasta el día de hoy, no se ha confirmado ningún movimiento de manera oficial más que la salida de Mauro Zaleta, quien el torneo pasado es tuvo cedido con Club Necaxa.

¡¡LIRA RUMBO A FRANCIA!! 🇲🇽🛫🇫🇷



Diferentes reportes indican que Erik Lira (26) 🇲🇽 habría despertado el interés del Troyes 🇫🇷 para dar el SALTO a Europa tras su gran participación en el Mundial 🔜🌍



📌 El equipo recién ascendido a la Ligue 1 pertenece al City Football Group,… pic.twitter.com/UTBGOPy8RZ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 7, 2026

Aún hay muchas cosas pendientes por resolver, no se ha confirmado la renovación de Joel Huiqui como director técnico, aunque es más que obvia su permanencia, hace falta que se confirme la salida al extranjero de Erik Lira, tras su gran actuación en la justa mundialista con selección mexicana.

Además, está pendiente la renovación de Gabriel Fernández, misma que en caso de no concretarse podría liberar una plaza de No Formados en México. También, hace falta el regreso de Willer Ditta que participa en el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

En Exclusiva 🚨 estás son las primeras imágenes de Juan José Calero dando sus primeras 📸;&;✍🏾 en La Noria pic.twitter.com/YskavHbzGQ — El CHEMIN (@ElChemin1) July 6, 2026

Acerca de los fichajes, hay versiones sobre las llegadas del internacional César Montes y su hermano Alan Montes. De igual manera, Juan José Calero y Fernando Gorriarán, han sido relacionados con el cuadro celeste.

El once titular de Cruz Azul (5-4-1)

¿Ya vieron Azul De Por Vida: El Podcast con Joel Huiqui? 👀



¡80 minutos de toda su historia, desde Sinaloa a la Selección Mexicana y conseguir La Décima! 🎬👇https://t.co/65F7ZzReEL pic.twitter.com/6AchISTLJA — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 7, 2026

La posible alineación titular de la Máquina Celeste mantendría su base del semestre pasado ya con la recuperación de su central Jesús Orozco y pendiente de la confirmación de las situaciones de Erik Lira y Gabriel Fernández.

Además, a la espera de la confirmación de los refuerzos que han estado sonando como Juan Brunetta, Julián Araujo, César Montes, entre otros.

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delantero: Christian Ebere.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL