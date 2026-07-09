Posible alineación de los Tigres para el Apertura 2026: altas, bajas y once titular

Si volteamos a ver lo que ha vivido Tigres desde diciembre del 2025 hasta la fecha, nos encontramos con un equipo doblemente finalista, con jugadores que más de un club quisiera tener en su plantilla, y, por lo tanto, como una opción ideal para elementos que quieren destacar.

Sin embargo, estamos a días de que comience el Apertura 2026 y Tigres no ha fichado a un solo jugador, aun y cuando cuentan con la plaza de extranjero que dejó vacante la máxima leyenda de la institución en la era moderna: André-Pierre Gignac.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Hector Vivas/GettyImages

Además, se habla de que Ángel Correa estaría muy cerca de fichar por River Plate, y en caso de que se concrete la venta, el conjunto felino no invertiría los 18 millones de dólares que deje la transferencia en elementos de alta envergadura, o al menos no en la zona del ataque, que es, a criterio de muchos, la zona más endeble en el equipo de Tigres.

En este contexto, y tomando en consideración que el Apertura 2026 arrancará para Tigres el próximo jueves 16 de julio, cuando visiten a los Xolos de Tijuana, este es el posible once titular con el que podrían saltar a la cancha, y con el que afrontarían, muy probablemente, las primeras jornadas del semestre:

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán - Pasan los años y el guardameta argentino sigue siendo uno de los hombres más importantes para el equipo de Tigres. Más allá de sus increíbles atajadas y buen juego con los pies, aporta liderazgo y jerarquía a la plantilla.

LD: Jesús Garza - En un principio, Jesús Garza no parecía ser del agrado de Guido Pizarro. El canterano de Tigres prácticamente no vio minutos en el Clausura 2025. Sin embargo, a partir del siguiente torneo, Jesús Garza fue uno de los elementos más constantes en la plantilla del 'Conde' de Lanús, y todo apunta a que las cosas seguirán igual para el Apertura 2026.

DFC: Joaquim Pereira - Hasta hace algunas cuantas semanas, la continuidad de Joaquim Pereira con el equipo de Tigres parecía ser un misterio. Se hablaba de que distintos clubes en el fútbol europeo estarían interesados en hacerse de sus servicios, pero tras darse a conocer la lesión de Jesús Angulo, quien se perderá todo el Apertura 2026, el defensa central brasileño se volvió un intransferible para el conjunto auriazul.

DFC: Rómulo Zwarg - Llegó a Tigres UANL como medio de contención, pero rápidamente demostró que podría jugar también como defensa central. Haciendo dupla con Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg aporta liderazgo y buena salida a la zaga defensiva del equipo.

LI: Marco Farfán - Luego de perderse todo el torneo de Clausura 2026 por una lesión, Marco Farfán se perfila para volver en el Apertura 2026 y alinear como titular durante todo el semestre. Un jugador con buena salida y solidez al momento de defender.

MC: César Araújo - El futbolista charrúa se ha adaptado bastante bien al equipo de Tigres. Es de esa clase de jugadores que saben cortar los embates ofensivos de los rivales desde el medio campo, siendo ese elemento que necesitaban los Tigres desde hace ya un buen tiempo.

MC: Fernando Gorriarán - El flamante capitánj de los Tigres le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Desde el primer momento, demostró hacer clic con los colores de la 'U' de Nuevo León y es actualmente uno de los consentidos de la afición.

ED: Diego Lainez - Para muchos, el futbolista más desequilibrante de Tigres durante el torneo de Clausura 2026. Con Guido Pizarro en el banquillo, Diego Lainez se ha convertido en un futbolista de gran peligro por la banda de la derecha, por eso sorprendió a muchos que Javier Aguirre lo dejara fuera de la copa del mundo.

EI: Ozziel Herrera - El ex jugador del Atlas de Guadalajara no ha logrado la regularidad esperada con el equipo de Tigres. Si bien ha alcanzado niveles de juego superlativos, sobre todo, en la CONCACAF Champions CUP, diversas lesiones terminaron por cortarlo y todo parece indicar que el Apertura 2026 será una de sus últimas oportunidades para ver de qué está hecho realmente.

MCO: Juan Brunetta - Todo parece indicar que la Máquina Celeste de la Cruz Azul desistió en su intento por fichar a Juan Brunetta, y sumado a la que parece ya una inminente salida de Ángel Correa, el ex jugador del Santos Laguna se perfila para ser el hombre importante en el ataque de los Tigres. Incluso, se dice que podría heredar la casaca número '10', que hasta hace poco más de un mes le pertenecía a la leyenda felina, André-Pierre Gignac.

DC: Rodrigo Aguirre - Hasta el momento, todo parece indicar que Rodrigo Aguirre será el responsable del gol en el equipo de Tigres, puesto que no han habido siquiera rumores sobre una posible incorporación en el ataque del conjunto felino, tras la salida de André-Pierre Gignac. La decisión no ha gustado nada entre los aficionados de la escuadra auriazul, por lo que la presión será el enemigo principal del 'Búfalo' en esta campaña.

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