Posible alineación de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026: altas, bajas y once titular

El Club de Fútbol Monterrey, bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, se prepara ya para el arranque del torneo de Apertura 2026, en donde buscarán dejar en el pasado el trago amargo de lo sufrido en el Clausura 2026, torneo en el que la Pandilla del Cerro de la Silla no logró siquiera clasificar a la liguilla.

En esta nueva era de los Rayados, ahora comandados por el neerlandés Dennis te Kloese como presidente del equipo y con el argentino Walter Erviti como director deportivo, ya se presentó, de manera oficial, el fichaje del futbolista uruguayo Diego Rossi, quien portará el dórsal número nueve, con todo y que no es precisamente un centro delantero.

¡Bienvenido a tu nueva Casa, Diego Rossi! 💙 ¡A defender este escudo con todo! 👊🏼Ⓜ️@CodereMX pic.twitter.com/K9khS7rOTM — Rayados (@Rayados) July 8, 2026

Si bien es verdad que ya falta muy poco tiempo para que arranque la campaña, es preciso señalar que las incorporaciones en Rayados, así como las bajas, no pararán acá. Durante las primeras jornadas seguro habrá noticias importantes sobre el Club de Fútbol Monterrey, noticias que marcarán el destino de la escuadra regiomontana a lo largo del Apertura 2026.

A través de este artículo, compartimos contigo cuáles son las altas oficiales, las bajas confirmadas, los rumores y la posible alineación titular de los Rayados del Monterrey, tomando en consideración únicamente a jugadores que ya oficialmente forman parte de la Pandilla, sin descartar todavía a aquellos que podrían salir del club en los próximos días o en las próximas semanas.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Altas:

Diego Rossi

Bajas:

Sergio Canales

Rumores de altas:

Orbelín Pineda

Diego Luna

Erik Lira

Rumores de bajas:

Santiago Mele

Esteban Andrada

Djuka

Posible alineación titular del Monterrey para el Apertura 2026

Portero: 'Mochis' Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Iker Firmes, 'Corcho' Rodríguez y Oliver Torres

Atacantes: Lucas Ocampos, Djuka y Diego Rossi

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