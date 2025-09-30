La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al PSG

El FC Barcelona tiene la misión de seguir invicto en esta temporada, y la de este miércoles será una de las pruebas más exigentes de la campaña: recibirá al PSG en Montjuic por la segunda fecha de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

La posible alineación del FC Barcelona para enfrentar al PSG

POR: WOJCIECH SZCZESNY - El portero polaco se perfila como la gran novedad bajo los tres palos del Barcelona. Ha mostrado seguridad y reflejos en los entrenamientos, destacando por su colocación y capacidad para anticiparse a los remates rivales.

LD: JULES KOUNDÉ - El lateral derecho francés aporta experiencia y solidez al equipo. Koundé destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su precisión en los centros, siendo un apoyo constante para los extremos. Defensivamente, su anticipación y capacidad para leer el juego le permiten cortar jugadas peligrosas y aportar equilibrio a la defensa.

DFC: PAU CUBARSÍ - El joven central de la cantera azulgrana sigue consolidándose como una pieza clave en la zaga. Cubarsí combina técnica y contundencia, mostrando seguridad en la marca y buena salida de balón desde atrás. Su presencia aporta confianza al equipo.

DFC: ERIC GARCÍA - El otro central sigue asentándose y ante la gran competencia que tiene con, sobre todo, Ronald Araujo, queda demostrado que Hansi Flick confía en él para ser su central titular, pagándole con gol como en el último partido.

LI: GERARD MARTÍN - El defensor central aporta fuerza y liderazgo a la línea defensiva. Martín destaca por su capacidad para imponerse en los duelos aéreos y su lectura del juego, anticipándose a los movimientos del rival. Su seguridad en el corte y la salida del balón será fundamental para mantener el orden en la defensa del Barcelona.

MCD: PEDRI - El joven talento canario vuelve a ser el eje creativo del Barcelona. Pedri destaca por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para romper líneas rivales. Su movilidad y comprensión táctica permiten generar espacios para sus compañeros, convirtiéndose en una pieza insustituible en el medio del campo.

MCD: FRENKIE DE JONG - El holandés es el cerebro del equipo. De Jong será el encargado de marcar los tiempos, distribuir el balón y romper líneas con sus conducciones. Su experiencia y visión de juego serán claves para dominar el mediocampo.

MD: LAMINE YAMAL - Con apenas 18 años, el extremo derecho se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol mundial. Regate, desparpajo y capacidad para romper defensas hacen de Lamine un factor desequilibrante cada vez que encara.

MCO: DANI OLMO - Olmo combina talento, visión y llegada desde la banda izquierda. El español puede asociarse con Pedri y Lewandowski para generar ocasiones de gol, además de su capacidad para filtrar pases y disparar desde fuera del área. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

MI: MARCUS RASHFORD - El delantero inglés es la referencia ofensiva del Barcelona. Rashford destaca por su velocidad, definición y capacidad para desequilibrar defensas cerradas. Su presencia obliga a los centrales del PSG a prestar atención constante, liberando espacios para los mediapuntas y extremos.

DC: ROBERT LEWANDOWSKI - El delantero polaco está ganando confianza de a poco tras sus lesiones y viene de marcar en varios de los últimos partidos, destacándose el doblete contra el Valencia y el tanto el pasado fin de semana ante la Real Sociedad.

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford

Delantero: Robert Lewandowski.

Así se vería la alineación del PSG (4-3-3)

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves

Delanteros: Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia.

