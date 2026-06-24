Posibles rivales de Colombia en los 16vos de final del Mundial 2026

Colombia ha tenido un gran arranque en el Mundial 2026. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo derrotó a Uzbekistán, por marcador de 3-1, en el primer duelo de la fase de grupos, y dio cuenta de República Democrática del Congo en la segunda fecha por la mínima diferencia.

Después de este gran arranque, la escuadra cafetalera consiguó su clasificación a los dieciseisavos de final a falta de una jornada por disputarse. El equipo colombiano definirá el liderato del Grupo K al enfrentarse a Portugal el próximo sábado 27 de junio en el Estadio Miami.

FBL-WC-2026-MATCH48-COL-COD | ULISES RUIZ/GettyImages

El conjunto de la Conmebol se ubica actualmente en la primera posición del grupo con seis puntos y diferencia de gol de +3. El equipo de Cristiano Ronaldo, por su parte, tiene cuatro unidades, tras un empate y una victoria, y una diferencia de gol de +5.

A continuación te contamos cuáles pueden ser los rivales de Colombia en la siguiente fase del certamen.

Estos serían los rivales de Colombia en la siguiente fase

Si Colombia vence o empata con Portugal en la última fecha, quedará como primer lugar del Grupo K y se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares del torneo.

En este escenario, los cafetaleros podrían medirse los mejores de los Grupos D, E, I, J o L. Es decir, los rivales potenciales de Colombia en la siguiente fase son Paraguay, Ecuador, Costa de Marfil, Noruega, Senegal o Argelia.

Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

En caso de que Colombia caiga ante Portugal y quede en segundo lugar del sector, se tendrá que medir ante el segundo lugar del Grupo L, el cual está integrado por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá. Todo apunta a que los ingleses quedarán en primer lugar y que la segunda plaza se definirá en el duelo entre las Estrellas Negras y los Vatreni.