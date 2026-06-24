Posibles rivales de Inglaterra en los 16vos de final del Mundial 2026

Inglaterra venció con categoría a Croacia en su debut en el Mundial 2026. Sin embargo, el conjunto de los Tres Leones dio una exhibición poco convincente ante Ghana en el segundo duelo de la fase de grupos y no pudo pasar del empate sin goles ante las Estrellas Negras. Tras estos dos resultados, el cuadro dirigido por Thomas Tuche se mantiene en la primera posición del Grupo L, con cuatro puntos.

La escuadra inglesa cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio ante Panamá, el único equipo eliminado en este sector. Para pasar como primero de grupo, Inglaterra debe vencer a los canaleros y mantener su diferencia de goles con respecto a Ghana, que se medirá ante Croacia en la última jornada.

En caso de empate, Inglaterra necesita que Ghana pierda o empate ante Croacia para mantener el liderato del sector.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

Los posibles rivales de Inglaterra en 16vos de final del Mundial 2026

En caso de que Inglaterra avance como primer lugar del Grupo L se tendrá que medir ante un mejor tercer lugar del torneo.

Uno de los rivales que se podrían encontrar los ingleses en dieciseisavos de final es República Democrática del Congo, conjunto que quedaría por detrás de Portugal y Colombia en su grupo.

Otros rivales que podrían medirse ante los Tres Leones son Ecuador, Cabo Verde, Senegal y Argelia.

En caso de terminar la fase de grupos en segundo lugar de su sector, el equipo de Tuchel se mediría al segundo lugar del Grupo K, que podría ser Portugal, Colombia o República del Congo, dependiendo de los resultados de la última jornada.