La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Chivas vs Juárez

Tras haber caído en su debut frente a Toluca, Chivas ya dio vuelta a la página para concentrarse en su segundo compromiso del Apertura 2026, de la Liga MX. El Guadalajara repite escenario, ya que una vez más jugará en el Estadio Akron frente a su público, donde tratará de lavar su imagen midiéndose a Bravos de Juárez, que también tropezó como local ante Puebla.

Debido a lo ocurrido contra los Diablos Rojos, el técnico argentino Gabriel Milito estaría contemplando varios cambios en su alineación titular, donde posiblemente el capitán Luis Romo y Rubén ‘Oso’ González irían al banquillo. También se debe recordar que el Rebaño Sagrado sufrió la expulsión de Ángel Sepúlveda.



Del mismo modo, debido a la selección sub-20 que disputará el Premundial de la categoría que otorga el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda y Sebastián Liceaga no están disponibles.



Apenas el torneo pasado, los dos equipos se enfrentaron en el Estadio Olímpico Benito Juárez y los rojiblancos se llevaron los tres puntos gracias a la mínima de Yael Padilla, que actualmente se debe a Xolos de Tijuana. Previo a ello, hay dos triunfos más para el Rebaño, por un empate y una victoria de los juarenses, la cual precisamente ocurrió en La Fortaleza para el Apertura 2025.

¿Cuál es la predicción de la IA para el Chivas vs Juárez?

Chivas se llevó el último choque contra Juárez | Jam Media/GettyImages

Evidentemente y a pesar de la estrepitosa caída contra Toluca, el Guadalajara parte como gran favorito para llevarse el triunfo en su casa. Las casas de apuestas ponen la ficha de su lado con momios alrededor de -159. Aunado a ello, el encuentro no dejará sin gritar a los aficionados, ya que se espera que haya goles desde ambos bandos, superando la línea de 2.5 goles totales.



Ambos cuadros tienen calidad en el frente, ya que el local volvería a darle la titularidad a Armando González, quien ya fue campeón de goleo en el Apertura 2025 con doce anotaciones, aparte Roberto Alvarado tuvo un brillante Mundial y quiere lucir ahora que volvió con los tapatíos. Sin olvidar que aún se espera mucho de los dos fichajes del equipo, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, los cuales ya sumaron sus primeros minutos con el club en la Liga MX durante la fecha anterior.



Con respecto a Juárez, también tienen un mundialista en sus filas y se trata del panameño José Luis ‘Pumita’ Rodríguez, el cual entró como relevo en la caída de su escuadra. Asimismo, el colombiano Óscar Estupiñán es un goleador imponente, que está bien acompañado de los habilidosos brasileños Madson Souza y Guilherme Castilho.



De acuerdo con Google Gémini, Chivas vencerá 2-1 a Juárez .

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