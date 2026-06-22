La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Colombia vs RD del Congo

Poco a poco el Mundial 2026 va tomando forma rumbo a la fase final, ya que tiene algunos calificados a los dieciseisavos de final, tal como los anfitriones México y Estados Unidos, así como la tetracampeona del mundo, Alemania, aunque también nos ha dejado a los primeros eliminados: Haití y Turquía.

Yoane Wissa evitó la derrota de Congo ante Portugal | Alex Slitz/GettyImages

Ahora en la segunda jornada de la Fase de Grupos, Colombia quiere llevarse un nuevo triunfo para poder convertirse en otro de los calificados a la siguiente fase. A la vez, la República Democrática del Congo quieren dar una segunda sorpresa en la justa luego de que, contra todo pronóstico, sumara un punto en su presentación.



Los cafetaleros tuvieron como primer rival a la debutante Uzbekistán y aunque sufrieron al inicio para poder abrir el cerrojo, Daniel Muñoz por fin abrió la puerta para encaminar el éxito de los suyos. Aun cuando Abbosbek Fayzullaev logró empatar el juego con complicidad del arquero Camilo Vargas, Luis Díaz y Jáminton Campaz cumplieron con su trabajo para quedarse con los tres puntos tras el 3-1 final, destacando la garra que mostró Camilo 'Cucho' Hernández para pelear una pelota que parecía perdida y meter una asistencia que sepultó a los rivales.



Con respecto a los congoleños, se llevaron los aplausos tras haber sacado una unidad ante una de las favoritas de la competencia, Portugal, logrando nulificar por gran parte del compromiso a Cristiano Ronaldo, Vitinha Ferreira, Bernardo Silva y Bruno Fernandes. Si bien Joao Neves gritó gol primero, la respuesta de los Leopardos llegó antes de acabar el primer tiempo a través de un sólido testerazo de Yoane Wissa.

Colombia vivió una gran noche en el Estadio Azteca de la CDMX | Jam Media/GettyImages

Al culminar la primera jornada, los colombianos dominan en el Grupo K con tres unidades, seguidos de la RD del Congo, gracias a los puntos de conducta deportiva, aun cuando tienen un punto al igual que los lusitanos; ya en el fondo están los Lobos Blancos sin haber sumado nada.

¿Cuál es la predicción del Colombia vs Uzbekistán, según la IA?

Para este martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, La Fiebre Amarilla es clara favorita para hilar una victoria más y colocarse en solitario como puntero del sector. Tras lo ocurrido en el primer choque, quedó claro que los cafetaleros tienen un gran poder ofensivo, pero no son del todo certeros ante el arco. En el caso de los congoleños, apostaron por el orden defensivo, el cual les funcionó para poder contrarrestar un fuerte ataque como el de los portugueses, así que nuevamente buscarían repetir la dosis.



Al cuestionar a la Inteligencia Artificial de Google Gemini, esta nos dijo que los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se impondrán por 2-0, con el 2-1 como segunda opción. Esto es muy válido conociendo el poderío que tienen en sus botines elementos como Luis Díaz, Cucho Hernández, Jhon Córdoba, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y demás.

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