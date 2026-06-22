La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Portugal vs Uzbekistán

Ya se está jugando la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026, con algunas selecciones logrando su clasificación a los dieciseisavos de final, tal como los anfitriones México y Estados Unidos, así como la siempre competitiva Alemania, entre otras más.

Yoane Wissa anotó por la República Democrática del Congo | Molly Darlington/GettyImages

Dentro del Grupo K, Portugal y Uzbekistán quieren tener el honor de clasificarse a la próxima fase, por eso saldrán con todo para hacerse con los tres puntos en su enfrentamiento, el cual está pactado para este martes 23 de junio en el NRG Stadium.



El equipo portugués partía como una de las favoritas para ser protagonista y por qué no, ser monarca por primera vez, no obstante, en su presentación dejó muchas dudas tras repartir unidades con la aguerrida República del Congo. Aun cuando La Seleçao comenzó ganando con un tanto de Joao Neves, antes de acabar la primera parte vino Yoane Wissa para cerrar el empate.



Esta situación trajo muchas críticas por parte de la prensa de Portugal, señalando el rendimiento del capitán Cristiano Ronaldo, además se desató una guerra de comentarios entre la pareja de Joao Neves y El Bicho, aunque a pesar de esto, el seis veces mundialista no quiso que eso los alejara de su objetivo y en sus redes escribió que todo estaba unidos.

Abdukodir Khusanov de Uzbekistán | Carl Recine/GettyImages

Con respecto a los uzbekos, le dieron una buena batalla a Colombia, mas no pudieron salir victoriosos al tropezar 1-3 en el Estadio Ciudad de México. Antes de culminar el primer lapso, Daniel Muñoz adelantó a los cafetaleros. En el complementario, los Lobos Blancos volvieron a la vida a través de Abbosbek Fayzullaev, con complicidad del arquero Camilo Vargas, no obstante, Luis Díaz y Jáminton Campaz dieron las tres unidades a los de la CONMEBOL.



Gracias a estos resultados, La Fiebre Amarilla domina el Grupo K con tres puntos, mientras los congoleños marchan segundos gracias a los puntos de conducta deportiva pese a tener una unidad como los portugueses. Finalmente, Uzbekistán no tiene unidades, por lo que una nueva derrota la pondría contra las cuerdas y prácticamente con boleto en mano para regresar a su continente.

¿Cuál es la predicción del Portugal contra Uzbekistán, según la IA?

La Seleçao de las Quinas parte como favorita para llevarse el triunfo de acuerdo a los especialistas y casas de apuestas, ya que tienen una necesidad urgente de lanzarse al frente en cuanto suene el silbatazo inicial, mientras los pupilos del técnico italiano Fabio Cannavaro tratarán de mejorar defensivamente luego de lo ocurrido en el primer compromiso, donde precisamente el timonel señaló que fueron errores en la parte baja por lanzarse a la ofensiva lo que causó la caída.

Fabio Cannavaro dando instrucciones a sus pupilos | Jam Media/GettyImages

Al cuestionar a la IA de Google Gemini, los lusitanos se llevarían el choque, incluso menciona que hasta podrían golear 3-0 a los uzbekos, mientras el segundo marcador posible es el triunfo por la mínima, ya que sólo le dan un 6% de probabilidad de vencer a los asiáticos, un 13% para un posible empate y el 82% está a favor de Cristiano, Vitinha Ferreira y compañía.

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