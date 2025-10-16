La predicción de la Inteligencia Artificial para el Tigres vs Necaxa

Tras el parón de la Fecha FIFA, que sirvió para conocer más invitados al Mundial 2026, la Liga MX reanuda sus acciones con el Apertura 2025, que está por disputar su Jornada 13, acercándonos cada vez más a la fase final. Tigres, que está por ahora en puestos de Liguilla directa, recibe al Necaxa en el Estadio Universitario, este viernes 17 de octubre, esperando sellar un nuevo triunfo.

Los pupilos del argentino Guido Pizarro tienen 23 puntos y son quintos de la clasificación. Ellos vienen de haber empatado 1-1 con Cruz Azul. Los regios estuvieron cerca de salir victoriosos gracias al argentino Juan Brunetta, pero La Máquina evitó la derrota al minuto 90.



Con respecto a los Rayos, los resultados no se les han dado y a pesar de los constantes rumores sobre el cese del estratega argentino Fernando Gago, algunos medios afirman que la directiva lo tiene respaldado hasta el final del semestre, pero difícilmente podrá revertir su actual situación. En la fecha pasada, el Pachuca se metió al Estadio Victoria para pegarle a los hidrocálidos por la mínima del colombiano Luis Quiñones. Con ese tropiezo, los de Aguascalientes están ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con apenas nueve unidades.

De sus últimos cinco enfrentamientos, la U ha sacado tres victorias por dos empates, un panorama poco alentador para Pintita y los suyos. En el pasado Clausura 2025, los dos igualaron 2-2 en el Volcán, con una anotación de Brunetta y un autogol de Alejandro Mayorga por los regios, mientras los argentinos Agustín Palavecino y Tomás Badaloni aparecieron por la visita.



A todo esto hay que sumarle que Necaxa no ha ganado fuera de casa en los últimos nueve duelos, logrando dos empates y siete caídas. En el caso de los felinos, no pierden desde hace ocho partidos, con cinco igualadas y tres ganados.

La Inteligencia Artificial pone a Tigres como el claro vencedor

Tigres UANL v Necaxa - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la IA, los Rayos no la pasarán nada bien en el Volcán, ya que saldrán goleados, tomando en cuenta los buenos jugadores ofensivos que tienen los de casa, encabezados por el argentino Ángel Correa. Hasta ahora, los regios han convertido 22 anotaciones, siendo junto a Cruz Azul y Xolos la quinta mejor delantera del semestre. En el caso del Necaxa, ha recibido un total de 21 dianas, estando entre las cuatro peores defensas.

Pronóstico: Tigres 3-0 Necaxa