Premios individuales del Mundial 2026: todos los ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro y el Guante de Oro

España y Argentina protagonizaron la final del Mundial 2026. El partido tuvo pocas emociones y la Furia Roja dominó de principio a fin, pero una combativa Albiceleste mantuvo el cero atrás. En los tiempos extra, el equipo de Luis de la Fuente se adelantó con gol de Ferran Torres y se alzó con el título.

Al final del encuentro, la FIFA entregó los premios individuales a los futbolistas más destacados del certamen.

A continuación te contamos quiénes fueron elegidos como Balón de Oro, quién fue la Bota de Oro, el Guante de Oro, el mejor jugador joven y el equipo ganador del Premio Fair Play.

Lista completa de ganadores de los Premios del Mundial 2026

Premio Ganador Selección Balón de Oro Rodri España Bota de Oro Kylian Mbappé Francia (10 goles) Guante de Oro Unai Simón España Mejor jugador joven Pau Cubarsí España Premio Fair Play Países Bajos

Balón de Oro: el mejor jugador del torneo

Balón de Oro: Rodri

El mediocampista español tuvo una gran Copa del Mundo y fue elegido como el MVP del torneo. El capitán, el guía, el crack del Manchester City fue una pieza clave para el segundo título de España.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | MANDEL NGAN/GettyImages

Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé se coronó como el campeón de goleo del Mundial 2026. El delantero francés anotó un total de 10 goles a lo largo de la competencia.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

El jugador del Real Madrid le anotó dobletes a Senegal, Irak, Suecia e Inglaterra y un gol a Paraguay y Marruecos.

Guante de Oro: el mejor arquero del Mundial

Unai Simón, guardameta de España y del Athletic Club, fue elegido como el mejor arquero del Mundial.

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Final - New York New Jersey Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Mejor Jugador Joven (Menor de 21 años)

Pau Cubarsí fue elegido como el mejor futbolista joven de la competencia. El defensa de la selección española y el FC Barcelona tuvo un gran torneo. El zaguero de 19 años disputó todos los minutos posibles en ocho encuentros.

The future is now 🌟

Pau Cubarsí wins the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/d7PYnm3TVJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Premio Fair Play: la selección con mejor comportamiento

Este premio se le otorga a la escuadra con mejor comportamiento deportivo a lo largo de la justa mundialista y menor cantidad de tarjetas. En esta edición de la Copa del Mundo, la distinción se le otorgó a Países Bajos.

The Netherlands are the winners of the FIFA Fair Play Award presented by @mcdonalds 🤝🏆 pic.twitter.com/n1XirS0q9m — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026