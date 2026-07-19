Premios individuales del Mundial 2026: todos los ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro y el Guante de Oro
España y Argentina protagonizaron la final del Mundial 2026. El partido tuvo pocas emociones y la Furia Roja dominó de principio a fin, pero una combativa Albiceleste mantuvo el cero atrás. En los tiempos extra, el equipo de Luis de la Fuente se adelantó con gol de Ferran Torres y se alzó con el título.
Al final del encuentro, la FIFA entregó los premios individuales a los futbolistas más destacados del certamen.
A continuación te contamos quiénes fueron elegidos como Balón de Oro, quién fue la Bota de Oro, el Guante de Oro, el mejor jugador joven y el equipo ganador del Premio Fair Play.
Lista completa de ganadores de los Premios del Mundial 2026
Premio
Ganador
Selección
Balón de Oro
Rodri
España
Bota de Oro
Kylian Mbappé
Francia (10 goles)
Guante de Oro
Unai Simón
España
Mejor jugador joven
Pau Cubarsí
España
Premio Fair Play
Países Bajos
Balón de Oro: el mejor jugador del torneo
Balón de Oro: Rodri
El mediocampista español tuvo una gran Copa del Mundo y fue elegido como el MVP del torneo. El capitán, el guía, el crack del Manchester City fue una pieza clave para el segundo título de España.
Bota de Oro: el máximo goleador de la Copa del Mundo
Kylian Mbappé se coronó como el campeón de goleo del Mundial 2026. El delantero francés anotó un total de 10 goles a lo largo de la competencia.
El jugador del Real Madrid le anotó dobletes a Senegal, Irak, Suecia e Inglaterra y un gol a Paraguay y Marruecos.
Guante de Oro: el mejor arquero del Mundial
Unai Simón, guardameta de España y del Athletic Club, fue elegido como el mejor arquero del Mundial.
Mejor Jugador Joven (Menor de 21 años)
Pau Cubarsí fue elegido como el mejor futbolista joven de la competencia. El defensa de la selección española y el FC Barcelona tuvo un gran torneo. El zaguero de 19 años disputó todos los minutos posibles en ocho encuentros.
Premio Fair Play: la selección con mejor comportamiento
Este premio se le otorga a la escuadra con mejor comportamiento deportivo a lo largo de la justa mundialista y menor cantidad de tarjetas. En esta edición de la Copa del Mundo, la distinción se le otorgó a Países Bajos.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.