Preocupación en Barcelona por la lesión de Dani Olmo

El FC Barcelona tuvo que luchar para dar vuelta la historia contra el Atlético de Madrid, y logró hacerlo de una forma un tanto caótica. Ahora, le gana 2-1 en el Camp Nou y se aferra al liderazgo de LaLiga.

El gol fue anotado por Dani Olmo, que tiró una interesante diagonal al espacio para definir al palo izquierdo de Jan Oblak. En el momento de la caída sintió un dolor en su hombro izquierdo y rápidamente pidió asistencia médica, saliendo del campo de juego con hielo en esa zona reemplazado por Marcus Rashford.

🚨🚨| GOAL: DANI OLMO GIVES BARCELONA THE LEAD!!!



Barcelona 2-1 Atletico Madridpic.twitter.com/UJMuzLYtkR — CentreGoals. (@centregoals) December 2, 2025

Se espera que el FC Barcelona emita un parte médico una vez realizados los estudios de rigor para conocer la gravedad de la lesión, pero sin dudas es una pésima noticia para Hansi Flick en este tramo de la temporada.