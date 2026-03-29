Los equipos de LaLiga están sufriendo más de la cuenta el parón internacional de marzo: el FC Barcelona sufrió la lesión de Raphinha, que estará cinco semanas de baja, mientras que ahora el Real Madrid sufre por el estado físico de Vinicius Jr., una de sus más grandes figuras.

Según informó Tiempo de Juego, el extremo Merengue no jugará el segundo amistoso de la selección de Brasil en este parón, frente a Croacia, por una cuestión de precaución, pero que esto no le impediría decir presente en el próximo duelo que tenga el Madrid, ante el RCD Mallorca por LaLiga el próximo fin de semana.

Vini saltó al campo de juego del Gillette Stadium el pasado jueves para enfrentarse a Francia, y su rendimiento estuvo por debajo de la media: remató poco, creó pocas ocasiones de gol y su equipo perdió 2-1 por los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. Para la Canarinha descontó Bremer.

Brazil v France - International Friendly | Michael Owens/GettyImages

"Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y Vini siempre es peligroso. Por el partido estoy satisfecho porque el equipo compitió, luchó con buenas jugadas... Por el resultado no tenemos que estar contentos", señaló Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras la caída con Les Bleus.

En lo que va de la temporada, Vinicius lleva jugados 43 partidos con el Real Madrid, con 17 tantos y 13 asistencias en su cuenta personal. El Real Madrid está segundo de LaLiga a cuatro puntos del FC Barcelona y se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde tendrá que enfrentarse al temible Bayern Múnich.

Con la selección de Brasil, Vinicius jugará este verano su segundo Mundial: integrará el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, soñando con poder conseguir, de la mano de Carlo Ancelotti, la tan ansiada sexta estrella para ampliar ventaja como el máximo ganador de la historia de los Mundiales.