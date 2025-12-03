Preocupación en el Real Madrid por la lesión de Alexander-Arnold

No todo fue de color de rosa en la visita del Real Madrid a San Mamés: si bien le ganó al Athletic Club y quedó a tiro del FC Barcelona, el puntero de LaLiga, sufrió la baja de Trent Alexander-Arnold, que aparentemente volvió a lesionarse.

El ex Liverpool se torció el tobillo a los 10 minutos del segundo tiempo y rápidamente miró al banquillo para dar a entender que necesitaba asistencia médica. Los galenos del Merengue entraron de inmediato al campo del San Mamés y pidieron la modificación a Xabi Alonso, obligado a poner a Raúl Asencio como lateral por la derecha lo que restaba de partido.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Look at Trent Alexander-Arnold's right foot, this looks HORRIBLE! pic.twitter.com/hgGGS467vp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 3, 2025

Habrá que esperar al parte médico oficial del Real Madrid, pero nadie puertas adentro de Valdebebas es optimista respecto al físico de Alexander-Arnold, que cerraría su 2025 en la enfermería, probablemente el lugar en el que más tiempo estuvo desde que arribó a la Casa Blanca.