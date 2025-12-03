Preocupación en el Real Madrid por la lesión de Alexander-Arnold
No todo fue de color de rosa en la visita del Real Madrid a San Mamés: si bien le ganó al Athletic Club y quedó a tiro del FC Barcelona, el puntero de LaLiga, sufrió la baja de Trent Alexander-Arnold, que aparentemente volvió a lesionarse.
El ex Liverpool se torció el tobillo a los 10 minutos del segundo tiempo y rápidamente miró al banquillo para dar a entender que necesitaba asistencia médica. Los galenos del Merengue entraron de inmediato al campo del San Mamés y pidieron la modificación a Xabi Alonso, obligado a poner a Raúl Asencio como lateral por la derecha lo que restaba de partido.
Habrá que esperar al parte médico oficial del Real Madrid, pero nadie puertas adentro de Valdebebas es optimista respecto al físico de Alexander-Arnold, que cerraría su 2025 en la enfermería, probablemente el lugar en el que más tiempo estuvo desde que arribó a la Casa Blanca.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo