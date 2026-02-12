¿Preocupación en Henry Martín por el posible retorno de Raúl Jiménez al América?

Henry Martín no esquivó el tema. En medio de los rumores que colocan a Raúl Jiménez en la órbita del América, el capitán azulcrema dejó clara su postura: lejos de verlo como competencia directa, lo considera un refuerzo de jerarquía que potenciaría al equipo.

El delantero yucateco incluso fue más allá, al asegurar que compartir nuevamente vestidor con el atacante del Fulham sería una noticia positiva para todos. “Que venga Raúl a América, qué mejor, ¿no? O sea, poder compartir de nuevo vestidor con él, como he compartido en selección; es una gran persona, es un gran tipo”, expresó.

Henry recordó el complicado proceso que vivió Jiménez tras su lesión y destacó su capacidad para sobreponerse a la adversidad. “Es un tipo que nunca deja de luchar y ya quedó demostrado después de su última lesión que tuvo, que todos pensaron que no iba a regresar y regresó. Regresó mejor que nunca”, añadió.

Para Martín, esa resiliencia es una virtud que encaja perfectamente con la exigencia del América. “Entonces, él también, como yo, ha demostrado que la resiliencia es una característica suya, que siempre está tatuada en su piel, la tiene en las venas y nunca va a dejar de luchar. Y me pone muy feliz de poder en algún momento compartir vestidor con él de vuelta”, señaló.

El rumor no es menor. Raúl Jiménez termina contrato con el Fulham en verano y, salvo una renovación de último momento, podría quedar como agente libre. Esa condición abre la puerta a un posible regreso al club que lo vio nacer profesionalmente, justo después de la Copa del Mundo.

En Coapa no existe, por ahora, una postura oficial sobre negociaciones, pero el simple hecho de que el capitán respalde públicamente la llegada del atacante envía un mensaje claro. América no le cierra la puerta a un hijo pródigo que todavía tiene cuentas pendientes en casa.

De concretarse el movimiento, el conjunto azulcrema sumaría experiencia internacional, liderazgo y competencia interna en el eje de ataque. Henry Martín lo entiende así: más que una amenaza personal, lo vería como un impulso colectivo en la búsqueda de títulos y protagonismo continental.