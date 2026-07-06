Preocupación en Inglaterra por la lesión de Jordan Henderson: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El Mundial 2026 tuvo una jornada histórica este domingo, pero terminó de una manera agridulce para los fanáticos de Inglaterra y la delegación británica. Los futbolistas fueron al borde del campo para celebrar con sus aficionados el pasaje a los cuartos de final de la competencia, pero al regresar al terreno de juego para retirarse al vestuario Jordan Henderson sufrió una grave lesión.

El centrocampista ex Liverpool saltó la valla publicitaria y perdió la estabilidad, cayendo con fuerza sobre su brazo izquierdo, el cual se dobló de manera totalmente antinatural. Si bien no hubo parte médico oficial, la imagen fue lo suficientemente elocuente, la preocupación de sus compañeros visible y la salida en camilla hizo temer lo peor: una fractura que le representará, además de un gran dolor físico y emocional, perderse el resto de la Copa del Mundo.

El propio entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, fue claro sobre la situación: “Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros”. La información es que la delegación volvió a Kansas City, donde tienen su campamento base, y que Henderson se quedó con uno de los médicos del seleccionado en el Distrito Federal mexicano.

Mexico v England - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 | Anadolu/GettyImages

En lo que fue su actuación mundialista, Henderson solamente había jugado seis minutos ante Panamá en el cierre de la fase de grupos, que le permitieron convertirse en el primer inglés en jugar en cuatro copas del mundo diferentes desde su debut en Brasil 2014 hasta la actualidad. Lamentablemente para él, quedará desafectado de la delegación en las próximas horas, aunque seguramente siga acompañando al plantel en los próximos compromisos.

Inglaterra vuelve a jugar este sábado 11 de julio frente a Noruega, que eliminó a Brasil, por los cuartos de final de la Copa del Mundo en Miami.

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