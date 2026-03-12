Preocupación por Marcel Ruiz tras salir lesionado en el duelo de la Concacaf frente a San Diego

La preocupación se instaló en el entorno del Toluca y del futbol mexicano luego de la lesión sufrida por Marcel Ruiz durante el partido en el que los "Diablos Rojos" visitaron a San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf. El mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego antes de finalizar el encuentro.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del partido correspondiente a la serie internacional, cuando el futbolista mexicano quedó tendido sobre el césped tras una jugada que generó inmediata preocupación en sus compañeros. De acuerdo con las imágenes del encuentro, el jugador necesitó asistencia médica antes de poder abandonar el campo.

El momento fue especialmente impactante dentro del partido. Ruiz permaneció algunos instantes en el césped mientras el cuerpo médico del Toluca evaluaba su estado físico. Posteriormente, el mediocampista logró ponerse de pie, pero tuvo que retirarse acompañado por los integrantes del equipo médico.

La escena reflejó claramente la preocupación que se vivía dentro del conjunto escarlata. El futbolista abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, incluso con lágrimas, una señal que encendió las alarmas dentro del club y entre los seguidores del equipo.

La principal inquietud gira en torno a una posible lesión en la rodilla, una zona particularmente delicada para cualquier futbolista profesional. Aunque por ahora no existe un diagnóstico oficial, la reacción del jugador y la manera en que abandonó el campo generaron incertidumbre sobre el alcance real del problema físico.

El cuerpo médico del Toluca programó estudios especializados para este viernes, con el objetivo de determinar con precisión la gravedad de la lesión. A través de estas evaluaciones se buscará identificar si existe daño estructural en la articulación o si se trata de una afectación menos severa.

La situación adquiere una dimensión aún mayor debido al calendario internacional que se aproxima. El futbol mexicano se encuentra a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, un torneo que representa uno de los objetivos más importantes en la carrera de cualquier jugador convocable a la selección nacional.

Marcel Ruiz se ha consolidado como uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección en los últimos torneos. Su rendimiento constante con Toluca lo ha colocado dentro del radar de la selección mexicana, por lo que cualquier lesión en esta etapa genera preocupación tanto a nivel de club como de selección.

Mientras se esperan los resultados médicos, dentro del Toluca prevalece la cautela. El club evitará anticipar conclusiones hasta contar con un diagnóstico claro que permita establecer el proceso de recuperación que el futbolista deberá seguir.

Por ahora, el enfoque principal es garantizar que Ruiz reciba la mejor atención médica posible. Las próximas horas serán determinantes para conocer el verdadero alcance de la lesión y definir el camino que deberá recorrer para regresar a las canchas.

