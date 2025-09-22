¿Quién será el presentador de la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial se reunirán en el Théâtre du Châtelet de París este lunes en la muy esperada ceremonia del 69º Balón de Oro.

El Balón de Oro es el premio individual más prestigioso de fútbol y lo gana el mejor jugador y la mejor jugadora del mundo durante la última temporada.

Desde su creación en 1956, el Balón de Oro se ha convertido en sinónimo de los grandes de todos los tiempos. Es la cúspide de los premios individuales en el fútbol y su grandeza no ha hecho más que crecer con cada edición.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024 | FRANCK FIFE/GettyImages

Además se entregan otros premios a lo largo de la ceremonia. En conjunto, la ceremonia es esencialmente una versión futbolística de los Oscar.

Una ocasión tan trascendental merecía maestros de ceremonia dignos y dos figuras influyentes serán las encargadas de presentar la gala del Balón de Oro 2025.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El ex internacional holandés Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista y presentadora británica Kate Scott serán los presentadores de la 69ª ceremonia del Balón de Oro.

Será la tercera vez que Scott presente la ceremonia de entrega de premios del Balón de Oro, tras haberlo hecho en 2014 y 2015. Scott cuenta con una amplia experiencia presentando ceremonias de premios, incluyendo los Laureus World Sports Awards. Actualmente, su presencia más destacada es la cobertura de la UEFA Champions League en Estados Unidos por parte de CBS Sports .

Gullit es una auténtica leyenda del fútbol. El excentrocampista ganó dos Champions League con el AC Milan en 1989 y 1990. El carismático holandés es ahora un comentarista reconocido, a menudo visto cubriendo algunos de los partidos más importantes de las principales competiciones del deporte.

Anteriormente, la ex leyenda del Chelsea Didier Drogba había presentado la ceremonia junto al periodista francés Sandy Heribert desde 2019.

Con Gullit y Scott asumiendo las funciones de anfitriones, todas las miradas estarán puestas en quiénes serán reconocidos como los mejores jugadores del mundo.