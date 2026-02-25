Prestianni se defiende: niega insulto racista y acusa a Vinicius de llamarlo “enano” primero

Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, se defendió de las acusaciones de racismo contra Vinícius Júnior alegando que el brasileño lo llamó 'enano' durante la ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El jugador argentino de 20 años fue suspendido para el partido de vuelta de esta eliminatoria crucial, mientras la UEFA investiga el incidente ocurrido el pasado martes por la noche en el Estádio da Luz. Vinícius Jr. alega que Prestianni lo llamó “mono”, mientras que el argentino afirma haber utilizado un insulto homofóbico.

Según información del periódico The Times, Prestianni se dispone ahora a añadir un nuevo matiz a la historia, asegurando que la figura del Real Madrid lo provocó burlándose de su estatura. Se espera que el jugador utilice este presunto comentario como defensa, alegando que su insulto fue simplemente una represalia por haber sido llamado enano.

El informe indica que este nuevo detalle será considerado como “ninguna excusa” por parte de la UEFA para dirigir insultos racistas u homofóbicos contra Vinícius Jr.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid aumenta la presión sobre la UEFA

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa se mantuvo firme en su apoyo a Vinicius Jr., exigiendo acciones contundentes por parte de la UEFA en su rueda de prensa previa al encuentro.

“Tenemos una gran oportunidad de marcar un antes y un después”, afirmó el español. “La UEFA ha ondeado la bandera del antirracismo y ahora tenemos la oportunidad de que eso no se quede solo en un eslogan, en una pancarta bonita que se saca antes de los partidos, sino de hacerlo realidad”.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Eurasia Sport Images/GettyImages

Por su parte, el portero Thibaut Courtois añadió: “Este es un buen momento para que el fútbol ponga fin a estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos dijo Vinicius. Ha ocurrido muchas veces en el fútbol, no solo en el campo sino también en las gradas. Tenemos que terminar con esto ya. La UEFA decidirá lo que tiene que hacer, pero sería un buen mensaje”.