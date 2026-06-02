Pretemporada 2026 del Atlético de Madrid: fechas de la gira, partidos, entradas y cómo ver los encuentros

La temporada 2025/26 del Atlético de Madrid estuvo plagada de idas y vueltas, con instancias a las que llegaron para ilusionar a sus hinchas, aunque ahogándose en la orilla. Perdieron la final de la Copa del Rey por penales contra la Real Sociedad y cayeron en semifinales de la UEFA Champions League con el Arsenal. En LaLiga terminaron cuartos.

En el cierre de la campaña se despidieron de su máximo ídolo, Antoine Griezmann, que continuará su carrera en el Orlando City de la MLS. El Colchonero debe rearmarse y reforzar su plantilla para volver a competir por los trofeos de la temporada, mientras mira con atención el desarrollo de un mercado de fichajes donde varios clubes irán en búsqueda de sus figuras, como el caso de Julián Álvarez.

Aquí, Sports Illustrated te trae todo lo que necesitas saber sobre los planes de pretemporada del Atlético de Madrid de cara a la temporada 2026/27.

El calendario de partidos de la pretemporada 2026 del Atlético de Madrid

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TRAINING | JAVIER SORIANO/GettyImages

El arranque de la pretemporada está programado para la segunda quincena de julio, y el Atlético ya tiene un amistoso confirmado: se medirá con el Manchester United en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia, el 1 de agosto.

Todavía restan confirmar más partidos de preparación, que se irán oficializando con el correr de la Copa del Mundo. El Colchonero aportó gran cantidad de futbolistas a distintas selecciones, por lo que se espera que haya jugadores que regresen a los trabajos con el rojiblanco con la pretemporada ya empezada.

¿Cuándo empieza la temporada 2026/27 del Atlético de Madrid?

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

La temporada 2026/27 de LaLiga comenzará el fin de semana del 16 de agosto de 2026, manteniendo el mismo calendario que las últimas campañas. Sin embargo, el calendario completo aún no se ha publicado. Por su parte, la UEFA Champions League tendrá su puntapié inicial la semana del 8 al 10 de septiembre.

Se espera que el calendario se anuncie a finales de junio o principios de julio.

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