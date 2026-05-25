Pretemporada 2026 del Manchester United: fechas, partidos, entradas y cómo verla
Después de años realizando giras comerciales en Estados Unidos y Asia, este verano el Manchester United decidió mantenerse completamente en Europa durante su pretemporada.
Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.
Ahora, los Red Devil buscan recuperar estabilidad y preparar de la mejor manera su regreso a la UEFA Champions League 2026/27 tras una campaña 2025/26 llena del altivajos deportivos.
La llegada de Michael Carrick, tras el prematuro final del ciclo de Rúben Amorim, modificó por completo el panorama en Old Trafford. El entrenador consiguió reorganizar al equipo y devolverle competitividad.
Los amistosos confirmados del United
Con varios futbolistas afectados por la exigencia física del Mundial 2026, el club optó por reducir los viajes largos y priorizar una preparación más controlada. Aun así, el calendario tendrá rivales de primer nivel y escenarios importantes del continente.
Fecha
Rival
Estadio
Horario
Competencia
18 de julio
Wrexham
Olympic Stadium, Helsinki (Finlandia)
11:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Amistoso
24 de julio
Rosenborg
Lerkendal Stadium, Trondheim (Noruega)
12:00 USA, 10:00 MEX, 18:00 ESP
Amistoso
01 de agosto
Atlético de Madrid
Strawberry Arena, Estocolmo (Suecia)
09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP
Snapdragon Cup
08 de agosto
PSG
Ullevi Stadium, Gotemburgo (Suecia)
11:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Snapdragon Tour 2026
12 de agosto
Leeds United
Aviva Stadium, Dublín (Irlanda)
14:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
Snapdragon Tour 2026
El duelo ante el Paris Saint-Germain aparece como el plato fuerte de la gira, mientras que el cruce frente al Atlético de Madrid servirá como una buena medida para evaluar el nivel competitivo del plantel antes del inicio oficial de la temporada.
Los jugadores a seguir
Uno de los nombres que más atención generará será el de Kobbie Mainoo. El mediocampista volvió a ganarse un lugar importante en el equipo con Carrick y renovó recientemente su contrato hasta 2031. En el club esperan que sea una de las piezas centrales del nuevo proyecto deportivo.
Además, el mercado de pases será clave para cubrir la salida de Casemiro. La dirigencia analiza opciones para reforzar el mediocampo y entre los apuntados aparecen Bruno Guimarães y Éderson, actualmente en el radar del club.
Entradas y cómo ver los partidos
La entradas para todos los encuentros de la pretemporada ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y plataformas oficiales de reventa. En tanto, los partidos podrán seguirse en vivo mediante MUTV, el canal oficial del United, que requiere suscripción para acceder a las transmisiones.
La nueva temporada de la Premier League comenzará el 22 de agosto de 2026, aunque el calendario completo será anunciado oficialmente el 19 de junio. Mientras tanto, los Red Devils aprovecharán estas semanas para reconstruir confianza y volver a competir entre los grandes de Europa.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.