Pretemporada 2026 del Manchester United: fechas, partidos, entradas y cómo verla

Después de años realizando giras comerciales en Estados Unidos y Asia, este verano el Manchester United decidió mantenerse completamente en Europa durante su pretemporada.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Ahora, los Red Devil buscan recuperar estabilidad y preparar de la mejor manera su regreso a la UEFA Champions League 2026/27 tras una campaña 2025/26 llena del altivajos deportivos.

A league-best 39 points since returning in January ✅

First win since signing a new contract ✅



You know. pic.twitter.com/qcny6aaebw — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2026

La llegada de Michael Carrick, tras el prematuro final del ciclo de Rúben Amorim, modificó por completo el panorama en Old Trafford. El entrenador consiguió reorganizar al equipo y devolverle competitividad.

Los amistosos confirmados del United

Con varios futbolistas afectados por la exigencia física del Mundial 2026, el club optó por reducir los viajes largos y priorizar una preparación más controlada. Aun así, el calendario tendrá rivales de primer nivel y escenarios importantes del continente.

Fecha Rival Estadio Horario Competencia 18 de julio Wrexham Olympic Stadium, Helsinki (Finlandia) 11:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP Amistoso 24 de julio Rosenborg Lerkendal Stadium, Trondheim (Noruega) 12:00 USA, 10:00 MEX, 18:00 ESP Amistoso 01 de agosto Atlético de Madrid Strawberry Arena, Estocolmo (Suecia) 09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP Snapdragon Cup 08 de agosto PSG Ullevi Stadium, Gotemburgo (Suecia) 11:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP Snapdragon Tour 2026 12 de agosto Leeds United Aviva Stadium, Dublín (Irlanda) 14:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP Snapdragon Tour 2026

El duelo ante el Paris Saint-Germain aparece como el plato fuerte de la gira, mientras que el cruce frente al Atlético de Madrid servirá como una buena medida para evaluar el nivel competitivo del plantel antes del inicio oficial de la temporada.

Los jugadores a seguir

Uno de los nombres que más atención generará será el de Kobbie Mainoo. El mediocampista volvió a ganarse un lugar importante en el equipo con Carrick y renovó recientemente su contrato hasta 2031. En el club esperan que sea una de las piezas centrales del nuevo proyecto deportivo.

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

Además, el mercado de pases será clave para cubrir la salida de Casemiro. La dirigencia analiza opciones para reforzar el mediocampo y entre los apuntados aparecen Bruno Guimarães y Éderson, actualmente en el radar del club.

Entradas y cómo ver los partidos

La entradas para todos los encuentros de la pretemporada ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y plataformas oficiales de reventa. En tanto, los partidos podrán seguirse en vivo mediante MUTV, el canal oficial del United, que requiere suscripción para acceder a las transmisiones.

La nueva temporada de la Premier League comenzará el 22 de agosto de 2026, aunque el calendario completo será anunciado oficialmente el 19 de junio. Mientras tanto, los Red Devils aprovecharán estas semanas para reconstruir confianza y volver a competir entre los grandes de Europa.

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