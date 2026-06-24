Pretemporada de Cruz Azul rumbo al Apertura 2026: rivales, fechas, sedes y más

Cruz Azul logró erigirse campeón del Torneo Clausura 2026, dejando atrás a esos fantasmas que por mucho tiempo lo acecharon en la liga local y ahora buscará hacerse con el bicampeonato de la Liga MX en el venidero Apertura 2026.

El actual monarca del balompié azteca fue citado el pasado jueves 18 de junio en las instalaciones de La Noria para comenzar con los exámenes médicos, pruebas físicas y demás. Los primeros elementos que reportaron fueron Luka Romero, el argentino Nico Ibáñez, Jaziel Mendoza, Amaury García y Bryan Gamboa. Tiempo después también aparecieron el argentino Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Omar Campos y Chiquete Orozco. Las ausencias obviamente fueron aquellos que están presentes en el Mundial 2026, Erik Lira con México y Willer Ditta con Colombia.



Al mismo tiempo, hubo jugadores que concluyeron sus préstamos y tuvieron que reportarse con el cuadro cementero. Louis Derbez, Javier Suárez, Kenneth González, Fernando Sámano, Jorge García y Raymundo Rubio, quienes de inicio formarían parte del Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión, a menos que el técnico Joel Huiqui dictamine otra cosa.



Dentro del cuerpo técnico del sinaloense hubo cambios, ya que se integraron el argentino Facundo Oreja, quien ya había trabajado anteriormente en el club a lado de su compatriota Martín Anselmi, además de Juan José Martínez, joven entrenador que tiene experiencia en la Liga de Expansión, quien estará enfocado en el desarrollo de jugadores jóvenes. Finalmente, el portugués Sergio Pinto dejó su cargo actual para laborar con las Fuerzas Básicas, mientras el uruguayo Diego Bottaioli se suma como preparador físico.

El primer compromiso de Cruz Azul para el Apertura 2026 será el viernes 17 de julio frente al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, antes llamado Alfonso Lastras.

¿Cuáles son los rivales de Cruz Azul para su pretemporada?

Primer encuentro de pretemporada CONFIRMADO 🚨



La Máquina regresa a Michoacán 💙



Enfrentaremos a @C_A_Morelia el 4 de julio.



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Por ahora, el primer y único juego cerrado es contra Atlético Morelia, el sábado 4 de julio en el Estadio Morelos, a las 19:00 horas. Este cotejo servirá para rendirle homenaje a Joel Huiqui, quien defendió las dos casacas en su trayectoria profesional.

*Se espera que La Máquina anuncie otro duelo de preparación previo al arranque del certamen.