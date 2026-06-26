Problemas para Inglaterra: uno de los titulares se pederá al menos los próximos dos partidos

De acuerdo con el portal The Guardian, el lateral derecho del Chelsea, Reece James se perderá por lo menos dos partidos con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, luego de una lesión en el tendón de la corva y tener antecedentes de una lesión en los isquiotibiales que lo aquejan desde el mes de marzo.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Reece James, out for England with hamstring injury. ❌



He’ll miss at least next two World Cup games, reports @Guardian. pic.twitter.com/sjxj6D8rqc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

El internacional inglés presentó las molestias después del enfrentamiento en la Jornada 2 frente a la selección de Ghana el pasado martes 23 de junio en el Estadio Boston, encuentro que terminó igualado a cero anotaciones.

El jugador de 26 años no entrenó con el grupo en Kansas City este viernes previo al viaje a Nueva York, donde se enfrentarán a Panamá en su último partido de la fase de grupos este sábado 27 de junio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España). No estará a disposición para dicho compromiso ni para el juego de la eliminatoria 32.

James se lesionó el isquiotibial jugando con los Blues a mediados de marzo y estuvo de baja casi dos meses. A pesar de todo y los riesgos de una recaída, Thomas Tuchel que lo considera su lateral derecho titular, lo convocó para la Copa del Mundo 2026 y fue titular ante Croacia y Ghana disputando los 90 minutos.

El posible reemplazo de Reece James

Trevoh Chalobah podría sustituir a Reeces James en el once inicial | Richard Pelham/GettyImages

Tino Livramento habría sido el lateral derecho suplente de James, pero el jugador del Newcastle United se lesionó la pantorrilla durante un entrenamiento previo al comienzo del certamen.

Por esa razón, Tuchel decidió por convocar a Trevoh Chalobah y Jarell Quansah, defensas centrales que podrían adaptarse como laterales derechos, además, el resto de las alternativas son Ezri Konsa y Djed Spence.