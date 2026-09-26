Pronóstico Alemania vs Grecia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La Nations League comenzó el jueves y no da respiro. Luego del debut contra Países Bajos en Ámsterdam, Alemania recuperará la localía para enfrentar a Grecia por la fecha 2. Los germanos vienen de empatar 1-1 contra los neerlandeses, con un gol de Felix Nmecha, y ahora intentarán conseguir su primera victoria en casa. Jürgen Klopp hizo su debut al mando de la selección cuatro veces campeona del mundo y afirmó que "todavía hay mucho por trabajar".

¿Cómo llegan Alemania y Grecia? Estado de forma

Alemania Grecia Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026 Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 Grecia 0-1 Italia 7/6/2026 Ecuador 2-1 Alemania 25/6/2026 Suecia 2-2 Grecia 4/6/2026 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/2026 Hungría 0-0 Grecia 31/3/2026 Alemania 7-1 Curazao 14/6/2026 Grecia 0-1 Paraguay 27/3/2026

Bajas confirmadas de Alemania y Grecia

Alemania

Kai Havertz, Alemania | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El ex DT del Liverpool sufrió dos bajas en el debut. Jamal Musiala, quien formaba parte del once inicial, sintió molestias musculares durante el calentamiento y fue reemplazado por Nadiem Amiri. Kai Havertz, por su parte, presentó molestias durante el partido y tuvo que abandonar el campo de juego antes de la media hora.

Los dos se realizarán estudios para conocer el alcance de sus respectivas lesiones, pero el técnico ya adelantó que no estarán disponibles para el partido del domingo.

Grecia

Ivan Jovanovic, Grecia | PEDJA MILOSAVLJEVIC/GettyImages

Grecia no registra bajas confirmadas para el partido contra Alemania al momento de escribir esta nota.

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Grecia

Alemania: 1

1 Empates : 0

: 0 Grecia: 0

Último antecedente: 7/6/2024 - Alemania 2-1 Grecia - Amistoso Internacional

Probabilidades

Los modelos se inclinan por Alemania. El equipo de Klopp empató 1-1 con los dirigidos por Xavi Hérnandez en su estreno y ahora les toca recibir en casa al líder del grupo. Grecia llega después de remontar un 2-1 y demostró que puede encontrar oportunidades hasta cuando el partido está cuesta arriba.

Alemania : la estimación ronda el 60% de probabilidades de victoria. Los germanos parten como favoritos por la calidad de su plantel y jugarán en su país.

: la estimación ronda el 60% de probabilidades de victoria. Los germanos parten como favoritos por la calidad de su plantel y jugarán en su país. Empate : aparece cerca del 24%. Grecia llega con tres puntos y su victoria en Belgrado dejó un vistazo de lo que puede ofrecer fuera de casa.

: aparece cerca del 24%. Grecia llega con tres puntos y su victoria en Belgrado dejó un vistazo de lo que puede ofrecer fuera de casa. Grecia: se mueve alrededor del 16%. Los goles de Christos Tzolis y Anastasios Douvikas contra Serbia demostraron que tienen recursos para lastimar.

Predicción de la IA para Alemania vs Grecia

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Alemania gana". Los germanos estuvieron cerca de llevarse los tres puntos. Para buscar una alternativa, "ambos equipos anotan" es interesante luego del 2-1 de Grecia y del gol que recibió Alemania ante los neerlandeses.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Alemania todavía está dando sus primeros pasos con Klopp y el empate contra los neerlandeses demostró que queda trabajo por hacer. Grecia, por su parte, llega con confianza después de remontarle y ganarle a Serbia. Aun así, los germanos son favoritos y juegan de locales, por lo que deberían imponerse en un encuentro que podría tener goles en los dos arcos.

Alemania 2-1 Grecia