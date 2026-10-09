Pronóstico América vs Monterrey: probabilidades, estadísticas y predicción
América y Monterrey se miden este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte Azteca para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas son segundas de la clasificación con 20 unidades, mientras Rayados aparece en el décimo peldaño con 13 puntos fuera de los puestos de Liguilla.
¿Cómo llegan América y Monterrey? Estado de forma
América
Monterrey
Necaxa 2-4 América 27/9/26
Atlante 4-2 Monterrey 25/9/26
América 2-2 Chivas 19/9/26
Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/9/26
Cruz Azul 4-3 América 12/9/26
Monterrey 0-0 Tigres 12/9/26
León 1-0 América 6/9/26
Toluca 2-0 Monterrey 6/9/26
América 2-2 Monterrey 2/9/26
América 2-2 Monterrey 2/9/26
Goles esperados
El último enfrentamiento oficial entre América y Monterrey registró un xG de 1.79 para las Águilas y 1.53 para Rayados, en un duelo que acabó 1-0 a favor del Ave.
Bajas confirmadas de América vs Monterrey
América
Por primera vez para el semestre, los de Coapa llegan con carro completo. Luis Malagón regresó a las canchas en los amistosos del parón. Del mismo modo, Alan Cervantes y el brasileño Raphael Veiga superaron sus lesiones. Por último, el colombiano Raúl Zúñiga y el chileno Víctor Dávila ya ni siquiera aparecen registrados en la página oficial de la liga.
Monterrey
Mismo caso para Rayados, ya que el argentino Luis Ocampos superó una contractura muscular, aunque el defensa colombiano Stefan Medina se mantiene como duda luego de sufrir un golpe en el último amistoso que disputaron.
Historial de duelos directos entre América y Monterrey (últimos 5 juegos)
- América: 2
- Empates: 2
- Monterrey: 1
- América (4)2-2(5) Monterrey | Semifinal Leagues Cup
- América 1-0 Monterrey | Liga MX Clausura 2026
- América 2-1 Monterrey | Cuartos de final Vuelta Apertura 2025
- Monterrey 2-0 América | Cuartos de final Ida Apertura 2025
- Monterrey 2-2 América | Liga MX Apertura 2025
- Último antecedente: 2/9/26 - América (4)2-2(5) Monterrey
Probabilidades
Las casas de apuestas están a favor de un triunfo del América debido a la regularidad mostrada a lo largo del camino a diferencia de Monterrey.
América: se le da un 48.8% de probabilidad de celebrar una victoria más.
Empate: apenas se da un 28% de que se dividan unidades en el Nido.
Monterrey: apenas hay un 23.2% de probabilidades de que los visitantes regresen al triunfo.
Predicción de la IA para el América vs Monterrey
Recomendación de Apuesta (IA): Gana América a cuota 1.85. Se marcan más de 2.5 goles a cuota 1.60. Ambos equipos anotan 1.58 a 1.62. América marca primero entre 1.57 y 1.62. Resultado exacto América 2-1 Monterrey a cuota 7.80.
Google Gémini Pronóstico: América 2-1 Monterrey
Pronóstico SI Fútbol
El simple hecho de que América haya perdido una sola vez en todo el campeonato lo pone como gran favorito, mientras Monterrey viene de ser un desastre al caer 4-2 frente al Atlante. Sumado a ello, el delantero colombiano Miguel Borja llegó encendido marcando en los últimos tres juegos del equipo. De los últimos cinco juegos que ha tenido, La Pandilla solamente ha podido ganar uno y fue por la mínima. La localía en el Coloso de Santa Úrsula le dará mayor motivación al cuadro azulcrema para sumar un éxito más.
Pronóstico: América 3-1 Monterrey
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Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.