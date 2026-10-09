Pronóstico América vs Monterrey: probabilidades, estadísticas y predicción

América y Monterrey se miden este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte Azteca para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas son segundas de la clasificación con 20 unidades, mientras Rayados aparece en el décimo peldaño con 13 puntos fuera de los puestos de Liguilla.

¿Cómo llegan América y Monterrey? Estado de forma

América Monterrey Necaxa 2-4 América 27/9/26 Atlante 4-2 Monterrey 25/9/26 América 2-2 Chivas 19/9/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/9/26 Cruz Azul 4-3 América 12/9/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/9/26 León 1-0 América 6/9/26 Toluca 2-0 Monterrey 6/9/26 América 2-2 Monterrey 2/9/26 América 2-2 Monterrey 2/9/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre América y Monterrey registró un xG de 1.79 para las Águilas y 1.53 para Rayados, en un duelo que acabó 1-0 a favor del Ave.

Bajas confirmadas de América vs Monterrey

América

Raphael Veiga | Manuel Velasquez/GettyImages

Por primera vez para el semestre, los de Coapa llegan con carro completo. Luis Malagón regresó a las canchas en los amistosos del parón. Del mismo modo, Alan Cervantes y el brasileño Raphael Veiga superaron sus lesiones. Por último, el colombiano Raúl Zúñiga y el chileno Víctor Dávila ya ni siquiera aparecen registrados en la página oficial de la liga.

Monterrey

Stefan Medina | Julio Aguilar/GettyImages

Mismo caso para Rayados, ya que el argentino Luis Ocampos superó una contractura muscular, aunque el defensa colombiano Stefan Medina se mantiene como duda luego de sufrir un golpe en el último amistoso que disputaron.

Historial de duelos directos entre América y Monterrey (últimos 5 juegos)

América : 2

: 2 Empates : 2

: 2 Monterrey: 1

América (4)2-2(5) Monterrey | Semifinal Leagues Cup

América 1-0 Monterrey | Liga MX Clausura 2026

América 2-1 Monterrey | Cuartos de final Vuelta Apertura 2025

Monterrey 2-0 América | Cuartos de final Ida Apertura 2025

Monterrey 2-2 América | Liga MX Apertura 2025

Último antecedente: 2/9/26 - América (4)2-2(5) Monterrey

Probabilidades

Las casas de apuestas están a favor de un triunfo del América debido a la regularidad mostrada a lo largo del camino a diferencia de Monterrey.

América: se le da un 48.8% de probabilidad de celebrar una victoria más.



Empate: apenas se da un 28% de que se dividan unidades en el Nido.



Monterrey: apenas hay un 23.2% de probabilidades de que los visitantes regresen al triunfo.

Predicción de la IA para el América vs Monterrey

Recomendación de Apuesta (IA): Gana América a cuota 1.85. Se marcan más de 2.5 goles a cuota 1.60. Ambos equipos anotan 1.58 a 1.62. América marca primero entre 1.57 y 1.62. Resultado exacto América 2-1 Monterrey a cuota 7.80.

Google Gémini Pronóstico: América 2-1 Monterrey

Pronóstico SI Fútbol

El simple hecho de que América haya perdido una sola vez en todo el campeonato lo pone como gran favorito, mientras Monterrey viene de ser un desastre al caer 4-2 frente al Atlante. Sumado a ello, el delantero colombiano Miguel Borja llegó encendido marcando en los últimos tres juegos del equipo. De los últimos cinco juegos que ha tenido, La Pandilla solamente ha podido ganar uno y fue por la mínima. La localía en el Coloso de Santa Úrsula le dará mayor motivación al cuadro azulcrema para sumar un éxito más.



Pronóstico: América 3-1 Monterrey

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