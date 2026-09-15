Pronóstico Barcelona vs Levante: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Un Barcelona arrollador se prepara para un nuevo desafío de LaLiga. Este miércoles 16 de septiembre, el conjunto culé recibe en el Camp Nou al Racing de Santander, uno de los equipos que regresaron desde Segunda División a la máxima categoría en esta temporada.

Los de Flick han ganado los cinco partidos que jugaron en lo que va del certamen haciendo gala de su enorme poderío ofensivo y también se impusieron en el debut por Champions ante Feyenoord.

¿Cómo llegan Barcelona y Racing de Santander? Estado de forma

Barcelona Racing de Santander Levante 2-4 FC Barcelona 13/09/26 Racing 2-1 Alavés 12/09/26 FC Barcelona 5-1 Feyenoord 09/09/26 Rayo Vallecano 3-2 Racing 05/09/26 Valencia 0-5 FC Barcelona 06/09/26 Racing 3-2 Elche 28/09/26 FC Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 27/08/26 Getafe 1-0 Racing 23/09/26 FC Barcelona 2-0 Athletic Club 27/08/26 Racing 2-2 Villarreal 16/09/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Barça y el Racing de Santander registró un xG de 2.58 para los culés y de 0.91 para los cantábricos, en un partido que terminó con victoria azulgrana por 2-0 por los 8vos de final de la última Copa del Rey.

Bajas confirmadas de Barcelona y Racing de Santander

Barcelona

Por el lado culé las bajas confirmadas son dos. Roony Bardghji continúa con su recuperación de rodilla tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en agosto, mientras que Frenkie de Jong afectado por la rotura del ligamento interno de una de sus rodillas, tiene prevista su vuelta para noviembre.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Racing de Santander

José Alberto López deberá resolver tres bajas para el partido en el Camp Nou. André Almeida vio la roja ante Alavés por lo que no se encuentra disponible. Además, Andrés Martín padece una lesión en la rodilla, mientras que el portero sueco Simon Eriksson se recupera de una tendinitis.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Racing de Santander (últimos 5 enfrentamientos)

Barcelona: 5

5 Empates : 0

: 0 Racing de Santander: 0

Racing de Santander 0-2 Barcelona | Copa del Rey 2025/26 - Octavos de final

Racing de Santander 0-2 Barcelona | LaLiga 2011/12 - Fecha 27

Barcelona 3-0 Racing de Santander | LaLiga 2011/12 - Fecha 8

Barcelona 3-0 Racing de Santander | LaLiga 2010/11 - Fecha 20

Racing de Santander 0-3 Barcelona | LaLiga 2010/11 - Fecha 1

Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del Rey | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido con un favorito muy marcado, aunque el escenario más interesante no está en discutir si Barcelona puede ganar, sino en determinar cuánto puede castigar a Racing. El conjunto cántabro llega con argumentos para competir después de haber sumado siete puntos y de remontar al Alavés, pero el salto de nivel será enorme en el Camp Nou. Barcelona, además, viene mostrando una capacidad ofensiva que hace difícil imaginar que el partido se mantenga equilibrado durante los 90 minutos.

Barcelona: 85% — La diferencia entre ambos equipos se refleja tanto en los resultados como en la producción ofensiva. Barcelona promedia más de cuatro goles por partido en sus cuatro presentaciones ligueras contabilizadas por LaLiga y ya marcó 17 veces, mientras Racing recibió nueve en cinco encuentros. El mercado prácticamente coincide con esta lectura y coloca al Barça en torno al 84% de probabilidad de triunfo.

— La diferencia entre ambos equipos se refleja tanto en los resultados como en la producción ofensiva. Barcelona promedia más de cuatro goles por partido en sus cuatro presentaciones ligueras contabilizadas por LaLiga y ya marcó 17 veces, mientras Racing recibió nueve en cinco encuentros. El mercado prácticamente coincide con esta lectura y coloca al Barça en torno al 84% de probabilidad de triunfo. Empate: 9% — Para que aparezca este resultado, Racing necesita llevar el partido hacia un escenario de pocas ocasiones y mucha resistencia defensiva. No es imposible: sus dos derrotas llegaron por un margen mínimo y ya demostró capacidad para reaccionar ante situaciones adversas. El problema es que Barcelona tiene demasiados recursos para romper un partido cerrado, especialmente si consigue adelantarse temprano.

— Para que aparezca este resultado, Racing necesita llevar el partido hacia un escenario de pocas ocasiones y mucha resistencia defensiva. No es imposible: sus dos derrotas llegaron por un margen mínimo y ya demostró capacidad para reaccionar ante situaciones adversas. El problema es que Barcelona tiene demasiados recursos para romper un partido cerrado, especialmente si consigue adelantarse temprano. Racing de Santander: 6% — La victoria visitante es el escenario menos probable, pero no debe descartarse únicamente por la diferencia de nombres. Racing ya consiguió dos triunfos en cinco fechas y cuenta con un delantero como Zabiri que suma cinco goles, por lo que tiene capacidad para aprovechar algún error. Aun así, mantener durante todo el encuentro el nivel defensivo necesario para frenar al Barcelona parece el principal obstáculo.

Predicción de la IA para el Barcelona vs Racing de Santander

Recomendación de Apuesta (IA): La cuota cercana a 1.08 por la victoria del Barcelona tiene muy poco atractivo por sí sola. La lectura de los modelos apunta a buscar un mercado relacionado con la diferencia de goles. Barcelona -2 hándicap asiático es la opción que más me convence: si gana por exactamente dos goles, la apuesta se devuelve, mientras que una victoria por tres o más goles la convierte en ganadora. De hecho, talkSPORT también identifica este hándicap como su principal selección para el encuentro, con una cuota de 8/13.

Como alternativa, Barcelona gana y más de 3.5 goles en el partido ofrece una cuota potencialmente más interesante, pero exige un desarrollo mucho más abierto. Para un pronóstico conservador dentro de los mercados con margen, me quedo con el -2 asiático.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Barça está en estado de gracia tras sus últimos rendimientos, con puntaje ideal en LaLiga y gran debut en la Champions League. Racing de Santander, a pesar de ser uno de los recién ascendidos a la Primera División, está mostrando un nivel competitivo y cuando les toca caer, venden cara la derrota.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Racing de Santander

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