Pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Barcelona de Hans Flick inició con dos triunfos su defensa del título liguero y va por más. Tras golear a domicilio al Elche por 5 a 0 y luego de vencer 2-0 al Athletic en casa, los culés se preparan para recibir a un golpeado Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga 2026/27.

¿Cómo llegan Barcelona y Rayo Vallecano? Estado de forma

Barcelona Rayo Vallecano Barcelona 2-0 Athletic 27/08/26 Rayo Vallecano 1-1 Alavés 20/08/26 Elche 0-5 Barcelona 23/08/26 Sevilla 2-1 Rayo Vallecano 15/08/26 Barcelona 2-1 Al Ahly 19/08/26 Ipswich Town 3-0 Rayo Vallecano 08/08/26 Basilea 2-5 Barcelona 16/08/26 Charleroi 2-3 Rayo Vallecano 01/08/26 Barcelona 1-0 Forest 08/08/26 Feyenoord 2-1 Rayo Vallecano 26/07/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Rayo Vallecano y el Barça registró un xG de 1.56 para los madrieños y 1.39 para el Barça, en un partido que terminó con victoria culé por 1-0 en la fecha 29 de la última Liga.

Bajas confirmadas de Barcelona y Rayo Vallecano

Barcelona

Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Hansi Flick no podrá contar ni con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong, ambos descartados por lesiones en la rodilla, siendo la del sueco la de más larga recuperacipon. Gavi solo sufrió una contusión ante Elche y tras perderse el partido ante Athletic, podría estar en condiciones de ocupar un lugar entre los suplentes.

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

La principal baja en el Rayo es la de Augusto Batalla, quien sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha en el duelo ante Alavés. Al argentino se suma Isi Palazón, afectado por una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Rayo Vallecano (últimos 5 enfrentamientos)

Barcelona 4

4 Empates : 1

: 1 Rayo: 0

FC Barcelona 1-0 Rayo Vallecano | LaLiga 2025/26 - Fecha 29

Rayo Vallecano 1-1 FC Barcelona | LaLiga 2025/26 - Fecha 3

FC Barcelona 1-0 Rayo Vallecano | LaLiga 2024/25 - Fecha 24

Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelona | LaLiga 2024/25 - Fecha 3

FC Barcelona 3-0 Rayo Vallecano | LaLiga 2024/25 - Fecha 37

Fc Barcelona V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido con Barcelona como favorito claro, aunque Rayo Vallecano ya demostró en los últimos enfrentamientos que puede complicarle el trámite al conjunto catalán. El Barça llega con seis puntos de seis, siete goles a favor y ninguno en contra después de golear 5-0 a Elche y vencer 2-0 a Athletic Club. Rayo, en cambio, apenas suma un punto tras perder 2-1 con Sevilla e igualar 1-1 ante Alavés.

Barcelona : los mercados lo colocan en torno al 75% de probabilidades de victoria, con cuotas cercanas a 1.21-1.23. El equipo de Hansi Flick llega además con dos porterías en cero y siete goles en sus primeros dos encuentros. El historial reciente también es favorable: Barcelona ganó cuatro de los últimos cinco cruces ante Rayo, aunque tres de esas victorias fueron por apenas un gol.

: los mercados lo colocan en torno al 75% de probabilidades de victoria, con cuotas cercanas a 1.21-1.23. El equipo de Hansi Flick llega además con dos porterías en cero y siete goles en sus primeros dos encuentros. El historial reciente también es favorable: Barcelona ganó cuatro de los últimos cinco cruces ante Rayo, aunque tres de esas victorias fueron por apenas un gol. Empate : aparece alrededor del 16%, una posibilidad que no resulta descabellada si Rayo consigue repetir el planteamiento de los últimos enfrentamientos. De hecho, los cuatro triunfos recientes del Barça ante el conjunto madrileño fueron por diferencias mínimas, y Rayo consiguió rescatar un 1-1 en su última visita al estadio azulgrana antes de este partido.

: aparece alrededor del 16%, una posibilidad que no resulta descabellada si Rayo consigue repetir el planteamiento de los últimos enfrentamientos. De hecho, los cuatro triunfos recientes del Barça ante el conjunto madrileño fueron por diferencias mínimas, y Rayo consiguió rescatar un 1-1 en su última visita al estadio azulgrana antes de este partido. Rayo Vallecano: se mueve cerca del 9%, claramente por debajo de Barcelona, pero con una pequeña ventaja contextual: no necesita asumir la iniciativa y puede apostar por un bloque compacto y transiciones rápidas. Su arranque fue irregular, con una derrota y un empate, aunque ambos partidos tuvieron marcadores ajustado.

Predicción de la IA para el Barcelona vs Rayo Vallecano

Recomendación de Apuesta (IA): Barcelona llega en un momento muy convincente, pero las cuotas de su victoria son demasiado bajas. La diferencia entre ambos equipos invita a buscar un mercado que combine el favoritismo local con la posibilidad de que Rayo vuelva a mantener el partido competitivo durante buena parte del encuentro.



IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Barcelona atraviesa un momento inmejorable, con facilidad para llegar al gol y solidez defensiva. El Rayo, además de sus dificultades futbolísticas y las lesiones de jugadores importantes , arrastra un contexto institucional complicado que puede pesar anímicamente en la visita al Camp Nou.

El panorama es claramente favorecedor al Barcelona, aunque el Rayo es un especialista en complicar los trámites ante rivales de mayor jerarquía. De todas formas, los tres puntos deberían quedarse con facilidad en el Camp Nou.

Pronóstico: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano