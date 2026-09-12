Pronóstico Chivas vs Pumas UNAM: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Continúa la actividad en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 8, luego de seis partidos en fila sin conocer la derrota, pues no pierden desde la Fecha 1.

Por su parte, el cuadro universitario llega con tres duelos sin conocer el triunfo y busca subir escalones en la tabla general para meterse en zona de Liguilla. Por lo que ambos clubes intentarán quedarse con las tres unidades.

¿Cómo llegan Chivas vs Pumas UNAM? Estado de forma

Chivas Pumas UNAM San Luis 0-3 Chivas 05/09/26 Pumas León 10/09/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 Tijuana 2-0 Pumas 29/08/26 Chivas 5-2 Tijuana 22/08/26 Pumas 1-1 Necaxa 23/08/26 Santos 0-1 Chivas 16/08/26 Pumas 0-0 Querétaro 18/08/26 Seattle Sounders 1-2 Chivas 12/08/26 Columbus 1-1 Pumas 11/08/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Chivas y Pumas UNAM registró un xG de 2.7 para los rojiblancos y 0-8 para los felinos, en un partido que terminó con empate 2-2

Bajas confirmadas de Chivas y Pumas UNAM

Chivas

Chivas tiene varias bajas por lesión para la Fecha 8 | Leopoldo Smith/GettyImages

Las posibles bajas más recientes por lesión en el Club Deportivo Guadalajara para la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 incluyen a elementos importantes en la defensa y mediocampo: Daniel Aguirre y José Castillo: han estado bajo observación médica por diversos golpes y dolencias musculares, con miras a recibir el alta definitiva. Bryan González: baja por una lesión muscular que lo mantiene en recuperación aproximada de un mes.

Omar Govea: presentó molestias musculares (sóleo) durante la actividad del equipo y Kevin Castañeda: acumuló temas físicos que lo han alejado temporalmente de las convocatorias.

Pumas UNAM

Córdova está fuera lo que resta del año por lesión de rodilla | Jam Media/GettyImages

El conjunto universitario cuenta con algunas bajas sensibles para el resto del certamen, uno de sus refuerzos para este ciclo futbolístico Sebastián Córdova: sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la Leagues Cup, quedando fuera por el resto del torneo y con un periodo de recuperación estimado en unos 8 meses.

En el caso de Álvaro ‘Pantera’ Angulo: presenta un esguince y lesión en la rodilla derecha (ligamento lateral), manteniéndose fuera de las canchas por varias semanas.

Y el delantero José Juan Macías: continúa lidiando con un proceso largo de rehabilitación tras una grave lesión en su rodilla, aunque su avance ya es significativo.

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Pumas UNAM (últimos 5 enfrentamientos)

Chivas : 3

: 3 Empates : 2

: 2 Pumas UNAM: 0

Chivas 2-2 Pumas | 05/04/26 · Liga MX



Pumas 1-2 Chivas | 05/10/25 · Liga MX



Pumas 0-1 Chivas | 01/03/25 · Liga MX



Chivas 0-0 Pumas | 02/11/24 · Liga MX



Chivas 3-1 Pumas | 24/02/24 · Liga MX

Último antecedente: 05/04/2026 - Chivas 2-2 Pumas UNAM - Fecha 13, Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Claramente hay una ventaja muy marcada hacía los tapatío por la hegemonía reciente.

Chivas 49%. Chivas es el favorito por el historial reciente (5 partidos sin perder ante la UNAM), mejor forma relativa y superioridad en el tema ofensivo.

Empate 27%. La urgencia de los visitantes por sumar y las ausencias del Rebaño Sagrado podrían marcar tendencia al empate.

Pumas UNAM 24%. el cuadro felino llega tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Predicción de la IA para el Chivas vs Pumas UNAM

Recomendación de Apuesta (IA): creo que Roberto Alvarado y Ricardo Marín serán especialmente importantes para el Rebaño: ambos llegan entre sus principales goleadores, con cuatro y tres tantos respectivamente.. Mi marcador final: Chivas 2-1 Pumas UNAM.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro tapatío ha ido de menos a más en este segundo semestre del año, luego de iniciar el certamen con una derrota y ser eliminado en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, en el torneo doméstico se han recuperado y actualmente son sublíderes siendo escoltas de las Águilas.

Por el contrario, al vigente subcampeón del fútbol mexicano le ha costado reponerse de la salida de Efraín Juárez del banquillo felino y en estos momentos están fuera de zona de clasificación. Por ese motivo creemos que en casa el conjunto rojiblanco puede vencer sin problemas a los capitalinos.

Chivas 3-1 Pumas UNAM