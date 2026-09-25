Pronóstico Chivas vs Querétaro: probabilidades, estadísticas y predicción

Chivas y Querétaro se miden este sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron para la Jornada 10 del Apertura 2026. El Rebaño es el segundo lugar de la tabla general con 18 puntos, mientras Gallos Blancos ha sorprendido a todos en el semestre al estar en el quinto peldaño con 14 unidades.

¿Cómo llegan Chivas y Querétaro? Estado de forma

Chivas Querétaro América 2-2 Chivas 19/9/26 Querétaro 1-1 León 20/9/26 Chivas 3-0 Pumas 13/9/26 Xolos 0-1 Querétaro 11/9/26 San Luis 0-3 Chivas 5/9/26 Atlas 1-3 Querétaro 29/8/26 Pachuca 1-1 Chivas 29/8/26 Querétaro 1-2 Toluca 21/8/26 Chivas 5-2 Xolos 22/8/26 Pumas 0-0 Querétaro 16/8/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Chivas y Querétaro registró un xG de 1.40 para el Rebaño Sagrado y 1.39 para Gallos Blancos, en un duelo que acabó 2-1 a favor de los rojiblancos.

Bajas confirmadas del Chivas vs Querétaro

Chivas

Bryan Gonzalez | Hector Vivas/GettyImages

José Castillo: aun tiene molestias musculares.



Miguel Tapias: sigue en recuperación por una lesión muscular.



Miguel Gómez – continúa recuperándose de una molestia muscular.



Bryan González – salió lesionado ante América y ante la espera de los resultados de sus estudios, se decidiría no arriesgarlo.



Roberto Alvarado: convocado por la selección para la Fecha FIFA de octubre.



Raúl Rangel: convocado por El Tricolor para la Fecha FIFA.

Querétaro

Erik Dueñas | Kevin Terrell/GettyImages

Erik Dueñas: sufrió una lesión en la rodilla la fecha pasada ante León.

Historial de duelos directos entre Chivas y Querétaro (últimos 5 juegos)

Chivas : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Querétaro: 1

Chivas 2-1 Querétaro | Liga MX Clausura 2026

Querétaro 1-0 Chivas | Liga MX Apertura 2025

Chivas 1-1 Querétaro | Liga MX Clausura 2025

Querétaro 0-2 Chivas | Liga MX Apertura 2024

Chivas 2-0 Querétaro | Liga MX Clausura 2024

Último antecedente: 17/1/26 – Chivas 2-1 Querétaro

Probabilidades

Las casas de apuestas están a favor de un triunfo de Chivas pese a la buena campaña hecha por el Querétaro. De cualquier forma, se espera un duelo cerrado.

Chivas: la estimación de victoria rojiblanca es del 45%.



Empate: hay un 25% de probabilidades de que dividan unidades.



Querétaro: por último, Gallos Blanco recibe un 30% de posibilidades de vencer.

Predicción de la IA para el Chivas vs Querétaro

Recomendación de Apuesta (IA): Chivas es el ganador del partido (-256). Más de 2.5 goles (-196). Ambos equipos marcarán (-133). Chivas anota primero (-256). Ambos equipos marcarán en el segundo tiempo: Sí (+210).



Google Gémini Pronóstico: Chivas 2-0 Querétaro

Pronóstico SI Fútbol

Aun cuando Chivas llega con varias bajas para el compromiso, mantiene la base, por lo que no pesaría tanto no tener en el arco a Raúl Rangel ni a Roberto Alvarado en el ataque. El equipo rojiblanco no ha dejado de marcar goles en sus últimos siete partidos, por lo que veríamos nuevamente más de un tanto. Querétaro está entre las mejores defensivas junto al Rebaño y América con sólo ocho goles permitidos, sin embargo, su ofensiva no estaría a la par del contrincante, por lo que sería superado, aunque no por goleada.



Pronóstico: Chivas 2-1 Querétaro

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