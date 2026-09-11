Pronóstico Cruz Azul vs América: probabilidades, estadísticas y predicción

Cruz Azul y América se miden este sábado 12 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca, para una edición más del Clásico Joven. La Máquina Celeste marcha en el sexto lugar de la clasificación con doce unidades tras cuatro victorias y tres derrotas. Con respecto a las Águilas, se mantienen en lo más alto con 16 puntos, manteniéndose invictas gracias sus cinco triunfos y una igualada.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América? Estado de forma

Cruz Azul América Cruz Azul 1-0 Santos Laguna 6/9/26 León 1-0 América 6/9/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/8/26 América 2-2 Monterrey 2/9/26 Cruz Azul 0-2 Atlas 22/8/26 América 2-0 Puebla 29/8/26 Xolos 2-1 Cruz Azul 16/8/26 América 2-0 Columbus Crew 26/8/26 Cruz Azul 1-2 Chicago Fire 13/8/26 Juárez 1-2 América 21/8/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Cruz Azul y América registró un xG de 0.84 para La Máquina y 0.57 para las Águilas, en un partido que acabó en empate 1-1.

Bajas confirmadas del Cruz Azul vs América

Cruz Azul

Mateo Levy | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Amaury Morales: fuera del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado durante la pretemporada.

Mateo Levy: lesión en los meniscos.

Cristian Jiménez: lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

América

Raúl Zúñiga | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Raúl Zúñiga: operado tras una lesión de cartílago en cóndilo medial.

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y América (últimos 5 juegos)

Cruz Azul: 2

2 Empates : 2

: 2 América: 1

América 1-1 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul 2-1 América | Liga MX Apertura 2025

América 2-1 Cruz Azul | Liga MX Semifinal Vuelta Clausura 2025

Cruz Azul 1-0 América | Liga MX Semifinal Ida Clausura 2025

América 0-0 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2025

Último antecedente: 11/4/26 – América 1-1 Cruz Azul

Probabilidades

Los modelos están bastante parejos, sin embargo, hay una leve ventaja para los pupilos de Joel Huiqui, quienes podrían acabar con el invicto del Ave.

Cruz Azul: su estimación de victoria es de 41.19%, todo gracias a que es el actual campeón y tiene un estilo bien definido.



Empate: hay un 21.12% de probabilidades de que dividan unidades.



América: los del uruguayo Guillermo Almada tienen un 37.69% de probabilidades de vencer.

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs América

Recomendación de Apuesta (IA): Cruz Azul es el ganador del partido (+135). Se anotan más de 2.5 goles (116). Cruz Azul anota el primer gol (-123). Habrá empate en la primera mitad (+115).



Google Gémini Pronóstico: Cruz Azul 1-1 América

Pronóstico SI Fútbol

Tomando en cuenta el invicto del América, además que, salvo el choque por el tercer lugar en la Leagues Cup contra León donde uso suplentes, ha marcado en cada uno de sus partidos. Es evidente que podría dar una sorpresa. Cruz Azul lleva dos victorias al hilo, pero anteriormente se complicó con Atlas y Xolos, así que no se descarta que pueda ser superado. No se descarta un empate, sin embargo, será muy cerrado el cotejo.



Pronóstico: Cruz Azul 1-2 América

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