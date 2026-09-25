Pronóstico Cruz Azul vs Toluca: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Hace unas semanas estos equipos se enfrentaron en el Campeón de Campeones y ahora se vuelven a cruzar en la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Club de Fútbol Cruz Azul y el Deportivo Toluca FC son dos de los mejores clubes del fútbol mexicano y buscarán levantar el título de Primera División una vez más.

¿Cómo llegan Cruz Azul vs Toluca? Estado de forma

Cruz Azul Toluca Monterrey 1-0 Cruz Azul Toluca 2-3 Santos Inter Miami 2-0 Cruz Azul Puebla 0-1 Toluca Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Toluca 5-2 Atlas Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26 Toluca 2-0 Monterrey Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 Toluca 2-0 León

Goles esperados

Un modelo previo sitúa el partido alrededor de 1.5–1.8 xG totales por equipo, mientras que ZeroZero registra promedios de 1.88 xG por partido para Cruz Azul y 1.90 para Toluca.

Bajas confirmadas de Cruz Azul vs Toluca

Cruz Azul

Carlos Rotondi ha estado bajo precaución | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El delantero juvenil mexicano Mateo Levy que ha sido operado a principios de septiembre tras una lesión meniscal en la rodilla derecha. El extremo juvenil mexicano Amaury Morales por una rotura de ligamentos cruzados.

Además, Carlos Rotondi es duda y podría jugar o no, dependiendo de sus condiciones físicas.

Toluca

Erick Gutiérrez se lesionó en Leagues Cup | Manuel Velasquez - Leagues Cup/GettyImages

El cuadro mexiquense tiene varios jugadores descartados por lesión: Marcel Ruiz se recupera de una rotura de ligamento cruzado. Erick Gutiérrez tiene una molestia muscular.

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y Toluca (últimos 5 enfrentamientos)

Cruz Azul: 2

Empates: 3

Toluca: 0

Toluca 1-3 Cruz Azul | 25/07/26 · Liga MX

Toluca 1-1 Cruz Azul | 7/02/26 · Liga MX

Cruz Azul 1-0 Toluca | 23/08/25 · Liga MX

Toluca 2-2 Cruz Azul | 19/04/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-1 Toluca | 20/07/24 · Liga MX

Último antecedente: Toluca 1-3 Cruz Azul | 25/07/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Cruz Azul 39%. La Máquina Celeste tendrá varias bajas por llamados a selecciones nacionales, pero aun así sigue siendo un equipo con plantel suficiente para hacer frente.

Empate 27%. El nivel de ambos clubes hace que la igualdad tenga algunas probabilidades de darse.

Toluca 34%. La diferencia no es mucha y aunque los Diablos Rojos también tendrán varias ausencias, tienen un plantel muy amplio y poderoso.

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs Toluca

Recomendación de Apuesta (IA): la AI ve un partido bastante parejo, pero la localía y la capacidad de Cruz Azul para generar ocasiones me hacen inclinar el marcador hacia La Máquina. Toluca tiene suficiente poder ofensivo para marcar. Cruz Azul 2-1 Toluca.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Será un encuentro muy interesante con una hegemonía celeste, pero que no se puede descartar a los escarlatas por su gran plantilla llena de grandes futbolistas de primer nivel.

Por ende, nosotros creemos que se puede dar un empate en donde los dos equipos tratarán de no arriesgar de más y al menos sumar.

Cruz Azul 1-1 Toluca

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